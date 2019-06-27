新竹縣躍《遠見》評比「地方財政」全國第三

2019-06-27 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



2019年《遠見》縣市總體競爭力評比今天出爐，新竹縣在「地方財政」表現亮眼，贏得全國第三名、非六都第二名的肯定，《遠見》雜誌報導指稱新竹縣財政「優化快」，從去年第八名上升至第三名。

新竹縣長楊文科今天表示，靈活的財務操作，透過轉貸減息，讓竹縣去年債息支出決算數比上年度減少達14.38%，是竹縣財政躍升的原因，未來將持續落實財政紀律、穩健財政基礎，更要積極推動促進民間參與公共建設招商興利，帶動地方繁榮發展。

除了在「地方財政」獲得好成績，新竹縣也在「經濟與就業」與「生活品質與現代化」等面向，也分別獲得非六都第二名及非六都第四名的好成績。

縣府財政處表示，審慎衡酌財政負擔與計畫執行能力，縣府107年度(追加後)歲出預算覈實編列236億2217萬元、歲入預算237億7717萬元，經積極執行結果，107年歲出決算為205億3,185萬餘元、歲入決算為230億8,346萬8千餘元，合計歲計賸餘25億5,161萬7千餘元，成果斐然。

在公共債務部分，縣府107年積極償還一年以上公共債務32億元，債務比率已自106年47.23%高峰降至目前38.19%，符合公共債務法預警範圍45%以下規定。