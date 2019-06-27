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多項新制7月1日上路 新竹縣府一張圖看懂重點

2019-06-27 12:04聯合報 記者郭政芬╱即時報導

7月1日即將到來，中央與新竹縣都有多項與民眾切身相關的新制上路，其中新竹縣部分，從8月30日起，國中小全面加碼午餐費3元，讓學校學生及校長、午秘、營養師、導師、廚工，將每週兩次享用在地有機蔬菜，吃得更健康。

中央部分則有一次用吸管限塑、 酒駕罰則加重等多項政策上路，縣長楊文科提醒大家，要特別留意相關規定，新竹縣府也製作了懶人包提醒民眾，避免觸法受罰。 

環保愛地球，環保署訂定「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」規定政府部門、學校、百貨公司業、購物中心、及連鎖速食店不得提供一次用塑膠吸管供內食餐飲用，請民眾直接就口喝，或自備可重複使用吸管。環保局也提醒大家，環保吸管還是有清洗與二度汙染問題，希望大家還是能直接就口喝，才能真正達到愛地球的目的。 

民眾最關心的酒駕問題，7月1日新法上路後，將提高酒駕違規罰鍰，再犯罰鍰採累進處罰!，立法院修正「道路交通管理處罰條例」酒駕相關法條，酒駕連坐處罰同車乘客(年滿18歲者)，也增設酒駕同車共責對乘客的處罰規定，對於年滿18歲的同車乘客，可罰600元至3000元罰鍰，但排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。新竹縣政府警察局也製作了一系列的宣導海報，提醒民眾務必喝酒不開車，喝酒後請找代駕計程車，保護自己與他人。

提高自行車的酒駕罰緩。圖／縣府提供
提高自行車的酒駕罰緩。圖／縣府提供
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佔用婦幼車位將開罰。圖／縣府提供
佔用婦幼車位將開罰。圖／縣府提供
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民眾最關心的酒駕問題，7月1日新法上路後，將提高酒駕違規罰鍰，再犯罰鍰採累進處罰...
民眾最關心的酒駕問題，7月1日新法上路後，將提高酒駕違規罰鍰，再犯罰鍰採累進處罰。圖／縣府提供
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縣長楊文科提醒大家，要特別留意相關規定，新竹縣府也製作了懶人包提醒民眾，避免觸法...
縣長楊文科提醒大家，要特別留意相關規定，新竹縣府也製作了懶人包提醒民眾，避免觸法受罰。圖／縣府提供
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中央部分則有一次用吸管限塑、 酒駕罰則加重等多項政策上路。圖／縣府提供
中央部分則有一次用吸管限塑、 酒駕罰則加重等多項政策上路。圖／縣府提供
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新竹縣部分，從8月30日起，國中小全面加碼午餐費3元。圖／縣府提供
新竹縣部分，從8月30日起，國中小全面加碼午餐費3元。圖／縣府提供
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酒駕吸管新竹
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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