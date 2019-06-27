多項新制7月1日上路 新竹縣府一張圖看懂重點

2019-06-27 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



7月1日即將到來，中央與新竹縣都有多項與民眾切身相關的新制上路，其中新竹縣部分，從8月30日起，國中小全面加碼午餐費3元，讓學校學生及校長、午秘、營養師、導師、廚工，將每週兩次享用在地有機蔬菜，吃得更健康。

中央部分則有一次用吸管限塑、 酒駕罰則加重等多項政策上路，縣長楊文科提醒大家，要特別留意相關規定，新竹縣府也製作了懶人包提醒民眾，避免觸法受罰。

環保愛地球，環保署訂定「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」規定政府部門、學校、百貨公司業、購物中心、及連鎖速食店不得提供一次用塑膠吸管供內食餐飲用，請民眾直接就口喝，或自備可重複使用吸管。環保局也提醒大家，環保吸管還是有清洗與二度汙染問題，希望大家還是能直接就口喝，才能真正達到愛地球的目的。