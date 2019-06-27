車禍腦傷 妻無怨尤照顧「夫為家庭付出換我回報他」

2019-06-27 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣苑裡鎮吳秀玉5年來長期照顧車禍腦傷的丈夫謝廷光，秀玉媽媽沒有任何怨言，守在病床前照顧，「先生長期為家庭付出，現在換我回報他」，台灣長期照護專業協會108年家庭照顧者，吳秀玉獲頒表揚，但因照顧丈夫無法北上參加表揚，苗栗縣長徐耀昌今上午特別探視，並帶著獎項，也提醒秀玉媽媽，照顧家人前，也要照顧好自己的身心。

吳秀玉的先生謝廷光是家中經濟支柱，原本開設水電行，2014年6月的一場車禍，謝廷光騎機車與機車發生車禍，送到台中榮總開刀住院，診斷頭部外傷併顱內出血及水腦症，雖然救回一命，但無法言語、生活功能無法自理，妻子吳秀玉一旁細心照顧，從原本什麼都不會到上手花許久時間。

吳秀玉經常在想，如何照顧先生，才是最好最有用的，有時想到常忘記如何照顧自己。她也向縣府長期照顧管理中心申請居家服務，居服員到家中協助沐浴、翻身、拍背、簡易被動式肢體關節活動及陪同外出。

在照顧的日子裡，吳秀玉有時也會播放收音機、打開電視讓案主聆聽及觀看，經常說話跟他聊天。夫妻倆育有三個孩子，子女們放假都會回家探視，家庭支持力量大。吳秀玉說，先生以前很體貼，為家庭付出很多，現在盡力幫他，照顧他，就是對他的回報，夫妻倆原本趁年輕時多打拚，退休後再來好好享受，沒想到丈夫發生車禍「內心對他有虧欠」。