光復路大坪數透天厝 行家買到了

2019-06-27 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



劦星企業有限公司因積欠勞健保、欠稅，導致吳姓老闆名下持有、位於新竹市光復路一段建物近百坪的透天厝遭查封，經法務部行政執行署新竹分署拍賣3次，仍無人投標，依法公告特別變賣程序後，最後由一間公司表示願意承買，並繳足保證金475萬5200元。

新竹分署指出，這棟透天厝位於光復路一段，土地權狀約77坪，建物則有95坪，交通方便，生活機能良好，不過遭查封後自拍賣以來連續減價兩次仍乏人問津，最後依法進行特別變賣程序，公告3個月期間內都可依第3次拍賣底價2377萬6000元承買，建物每坪約25萬。

新竹分署說，公告後，最後由一間經營住宅開發與不動產買賣租賃公司繳交保證金，表示願意依該拍賣底價承買。據瞭解，因拍定後不點交，所以該承買公司已先行與第三人公司談妥搬遷事宜，以便順利接手，也免去等待租約到期的時間耗費，甚至日後恐要打官司要回房子的變數。