光復路大坪數透天厝 行家買到了
劦星企業有限公司因積欠勞健保、欠稅，導致吳姓老闆名下持有、位於新竹市光復路一段建物近百坪的透天厝遭查封，經法務部行政執行署新竹分署拍賣3次，仍無人投標，依法公告特別變賣程序後，最後由一間公司表示願意承買，並繳足保證金475萬5200元。
新竹分署指出，這棟透天厝位於光復路一段，土地權狀約77坪，建物則有95坪，交通方便，生活機能良好，不過遭查封後自拍賣以來連續減價兩次仍乏人問津，最後依法進行特別變賣程序，公告3個月期間內都可依第3次拍賣底價2377萬6000元承買，建物每坪約25萬。
新竹分署說，公告後，最後由一間經營住宅開發與不動產買賣租賃公司繳交保證金，表示願意依該拍賣底價承買。據瞭解，因拍定後不點交，所以該承買公司已先行與第三人公司談妥搬遷事宜，以便順利接手，也免去等待租約到期的時間耗費，甚至日後恐要打官司要回房子的變數。
新竹分署指出，將會持續針對義務人進行各式各樣的財產查封執行，並在每月的法務部行政執行署「123聯合拍賣會」上定期法拍，下次將於108年7月2日星期二下午3點進行聯合拍賣，歡迎對法拍物有興趣的民眾可至新竹分署官網查閱各執行案件的拍賣公告內容。
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