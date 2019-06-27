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韓國瑜新竹造勢場　如何前往、停車、道路管制看這裡

2019-06-27 09:20聯合報 記者王駿杰╱即時報導

韓國瑜周日將在新竹縣舉辦「決戰2020-贏回台灣」造勢活動，地點位於縣府前廣場，距離國道一號竹北交流道不到1公里，附近還有急重症醫院，如何緩解人車潮，維護醫療品質成為轄區警方的大挑戰；對此，警方指出，活動當天預估會有大量人、車湧入竹北市，警方會派員進行交管，若有救護車及亟需用路的民眾，會以專案開放、協助護送。

新竹縣竹北警分局指出，為配合集會活動，縣府周邊將實施三階段管制，第一階段管制時間：6月28日（星期五）12點至6月30日（星期日）22點，範圍為縣政六路（光明六路至光明九路間）。第二階段管制時間：6月30日12點至22點，範圍為縣政五街、縣政七街、光明九路、縣政六路。第三階段管制時間：6月30日14點至22點，範圍為北起光明一路、南至福興路、東起縣政二路、西至縣政九路等區域。

警方表示，參加民眾建議盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，可由竹北火車站步行至會場約15至20分鐘，另外，新竹縣政府市區公車-快捷8號(竹北-竹東 經中正大橋)取消「博愛國小站」、「家樂福站」及「縣府站」；並新增臨時站點「博愛南路近光明六路口」、「莊敬南路近福興路口」。若是搭乘遊覽車，上、下車地點則位於縣政九路南段、縣政二路南段、興隆路沿線等處。

若真的要自行開車前往，警方說，行駛國道一號高速公路南下民眾建議提早下湖口交流道，經台一線至竹北會場；北上民眾可由新竹市公道五交流道至經國橋往會場，藉此避免竹北交流道壅塞，警方也會加強交通疏導。

另外，活動當天警方將加大交通疏導管制範圍，包括縣政二路南下至光明一路禁止車輛進入，民眾可由光明一路改道至嘉勤北路、勝利七街、莊敬北路、光明六路、竹北交流道離開。警方表示，自行開車前往會場的民眾，可將車停放於中科大醫院、新竹縣體育館停車場與竹北市其他民營停車場。

警方今天公布30日當天各項交通管制事宜。圖／警方提供
警方今天公布30日當天各項交通管制事宜。圖／警方提供
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新竹國道北市
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