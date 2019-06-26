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影／考國中校長的「補習班」 當年度創下6人上榜奇蹟

2019-06-26 20:54聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

將近30年前，苗栗縣一連5年沒有縣內教育工作者考取國中校長，外地分發來的校長異動頻繁，甚至有學校5年換5任校長，國中校長出現人才斷層，時任教育局長的黃新發為此開辦考前輔導「特訓班」，結果當年一口氣有6人考取校長，亮眼的成績讓全台都矚目。

當年考取國中校長的6人如今都已退休，今天中午由余文秀發起，在苗栗市米食館餐廳辦「謝師宴」，邀黃新發及當年的「講師」張捷茂、黃文宏、黃德慶等退休校長憶當年，雖然國內教育工作環境已大幅變化，但眾人對教育工作的熱誠不變，場面溫馨。

黃新發從教育部國教署副署長退休，他回憶說，民國81年他接任苗栗教育局長，當時國中校長是全台甄選，苗栗縣已一連5年無人上榜，縣內一些國中校長是外縣市分發而來，「拋家棄子」生活難免想爭取回鄉，加上校長退休出缺，以致縣內國中校長異動頻繁，泰安國中甚至5年內換了5任校長，每年縣內國中校長出缺，還得到省教育廳拜託。

為避免縣內國中校長出現斷層、人事不安定，黃新發因此推動開辦「特訓班」課程，邀有意參加國中校長甄選的各校主任，利用周末下午集中辦考前輔導，邀現任校長依經驗出題讓學員掌握方向及注意事項，課程一連進行近2個月。

當年全台有720多人報考國中校長，錄取名額60人，結果苗栗一口氣就有6人上榜，包括文林國中教務主任蘇國忠、通霄國中訓導主任陳癸煌、後龍國中總務主任余文秀、頭份國中總務主任陳鎮祥、泰安國中教導主任楊傳國、致民國中總務主任顏春旺，苗栗縣錄取率居全國之冠，也創下苗栗縣歷年來同一年考取校長最多人的紀錄，引起外縣市教育界矚目，傳為佳話。

特訓班講師張捷茂、黃文宏、吳景豐等校長早年參加全台國中校長甄試，縣內都僅一、二人錄取，張捷茂考取後被派到澎湖望安當校長，黃文宏被派到蘭嶼任職，吳景豐被派到新竹五峰，都是在外地偏鄉服務數年後爭取回鄉服務。

特訓班成立後由黃德慶擔任「教務長」，他打趣說最痛恨的就是「惡補」，對開校長甄試輔導班很不以然，但還是承擔下來，設計相關課程，當年卅多名學員，陳癸煌坐在第一排，結果「不小心」就被選為「學員長」，眾人憶當年不禁開懷而笑。

黃新發說，81年之前苗栗縣考校長連5年「掛零」，他心想再掛蛋就要求去，當年推的校長甄試輔導課程，成果可說是苗栗教育界的「奇蹟」，後來實施地方制度法，國中校長甄試回歸各縣市辦理，不再全台競爭，「特訓班」也僅辦了一屆。

苗栗縣政府教育處長徐永鴻是縣內第一次自辦國中校長甄選時錄取，他認為各縣市自辦國中校長甄選，讓上榜校長不用離鄉背井服務，有正面的意義。

苗栗縣下學年國中小校長遴選最近結束，除了12所國中小校長連任，調動校長12人都是國小校長，分別是竹南陳韋旭、竹興鍾政洋、山腳謝旻憲、僑成邱國禎、僑育李雯琪、鶴岡羅明中、中山黃善華、南埔林緯志、大埔徐臻輝、仁愛伍炳勳、大同巫明璋、福星許明峯，新任校長4人為大南陳美君、景山陳玫杏、東興陳亭儒、坪林巫玉美。

苗栗縣曾連續5年沒人考取國中校長，民國81年教育局開辦「特訓班」，一口氣考取6人...
苗栗縣曾連續5年沒人考取國中校長，民國81年教育局開辦「特訓班」，一口氣考取6人，堪稱創紀錄，當年的「考生」陳鎮祥(立者左起)、蘇國忠、陳癸煌、余文秀等人今天辦「謝師宴」敘舊。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣
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