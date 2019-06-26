交大光電攜手中研院培育菁英博士生 每月可領5萬獎學金

2019-06-26 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



交通大學光電工程學系與中央研究院應用科學研究中心簽署共同培育菁英博士計畫合約，將延攬優秀博士生人才，加強雙方研究合作，共同打造世界級的光電研究中心。交大表示，菁英博士生每年獎勵名額無上限，最快今年9月入學就可適用。

交大光電系為台灣歷史最悠久的光電系所，在雷射物理、奈米光電、光纖通訊、能源光電、影像顯示、生醫光電等領域培育出無數傑出的光電人才；中研院應科中心目前主要專注在生醫科學應用、綠色科技、力學及工程科學等領域，並在交大光復校區田家炳光電大樓設有光電科技專題中心。雙方加強合作、共育菁英人才，將為台灣光電領域提升更多研究能量。

中研院應科中心主任果尚志表示，應科中心與交大光電雙方合作密切多年，為更進一步培育台灣高等光電人才，同時提升台灣光電科技在世界科研舞台上的國際名聲，雙方發起此共同培育菁英博士計畫，鼓勵雙方師生交流及合作、強化雙方學術資訊交流、聯合舉辦學術會議及其他學術活動，並進行合作研究及共同發表學術成果。

交大光電系主任盧廷昌說，為提升國內學生念博士的意願，並拉平碩士畢業之後的薪資與就讀博士班期間獎學金的差異，此計畫將提供成績優良及具有研究潛力的博士班研究生每月4萬元至5萬元獎學金，讓優秀青年學者在較好的條件下從事科學研究工作。菁英博士獎學金以2年為一期，經指導教授推薦及審查通過，得續領一次。