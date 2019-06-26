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苗栗市免費戲水好去處 市民廣場清涼一夏

2019-06-26 18:58中央社 苗栗縣26日電

苗栗市「市民廣場」戲水設施將於暑期開放，市公所今天舉行啟動噴水儀式，邀學童搶先體驗，歡迎親子利用每週二至週日開放時段，免費清涼一夏。

炎熱夏季報到，位於苗栗縣政府第二辦公大樓前的苗栗市民廣場將開放暑期戲水，市長邱鎮軍今天會同苗栗市民代表會主席邱炳光及多名代表、里長參加啟動儀式，宣告廣場噴水設施將29日起至9月1日開放，除每週一實施機械保養及清洗蓄水池暫停使用外，每週二至週日下午4時至晚間8時，免費提供市民戲水消暑。

廣場內戲水設備有親子水舞、趣味開關注、水簾凱旋門、棕櫚樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖噴水等設施，開放時段還將搭配音樂及夜間燈光效果，增添戲水樂趣；今天啟動儀式邀請國小學童體驗，場內歡笑聲隨噴泉水柱此起彼落，玩得全身濕透不亦樂乎。

市長邱鎮軍表示，苗栗市區缺乏戲水去處，市民廣場可提供親子「小而美又安全」的戲水空間，鼓勵親子暫時拋開3C電子產品，到戶外消暑解熱，他也呼籲家長與孩童務必配合場內戲水規定，入內應拖鞋、禁帶寵物進入並愛惜公物，共同維護戲水樂園。

苗栗市公所公園路燈管理所指出，廣場開放噴水前已多次清洗蓄水池設備，經水質衛生檢測合格後始對外開放，開放期間也將每日換水並對水質做管控，讓民眾安心戲水。

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