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暑假來參加育樂營隊放電 桃市釋5.5萬名額

2019-06-26 17:06聯合報 記者張裕珍╱即時報導

漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，開放學生報名，其中7681個名額提供弱勢學生免費報名，市長鄭文燦今天出席「樂學桃園，豐富一夏」青少年休閒育樂活動宣傳記者會，也說自己求學時代「也很討厭暑假作業」，常是忙於打工，他希望學生能踴躍參加暑期營隊，擺脫考試及升學壓力，學習不同於課堂上的知識。

桃園市教育局今年共補助382萬2700元與各級學校合作推出2291梯次育樂營隊，包含知性藝文、技藝職能、體育競賽、休閒活動、服務公益及其他等6大類，營隊招生名額總共5萬4974個名額，其中7681個名額開放弱勢學生免費參與，另也配合補助，部分營隊也免報名費。

市府教育局宣傳暑期營隊，今天請到平鎮區新勢國小表演宣傳，數十名學生粉墨登場，以歌舞串連呈現羽球、舞蹈、田徑、韻律操、智慧機器人、化學實驗等營隊內容，表演精彩。

鄭文燦說，他小時候讀鄉村型學校，暑假常要打工貼補家用，此外，也很長從事抓魚等事野外活動，對他來說暑假非常快樂，因此他鼓勵青年朋友，假如平時有想做、想體驗的事情，可以利用暑假期間一一完成，教育局及學校舉辦的暑期育樂活動能滿足許多青少年的興趣。

市府教育局指出，暑期活動多元，包含程式設計、機器人營隊，培養孩子運算思維與動手做的maker精神，還有美食烘焙營隊，指導孩子運用在地食材製作美食，也有多個音樂、美術等表演藝術與視覺藝術各類育樂營，希望學生能利用暑假探索課外興趣，更能從做中學。

新勢國小四年級學生李家興、李家榮是雙胞胎，日前一舉拿下市長杯羽球賽亞軍，展現苦練成果與絕佳默契，李母說，暑假漫長，以安排孩子參加羽球營與管樂營，讓孩子精進羽球技巧同時，也能透過音樂陶冶身心；桃園市教育局建置的暑期營隊專屬網站「桃園市青少年育樂活動檢索系統」http://summer.tyc.edu.tw/已經上線，可以查詢各校營隊與報名情形。

漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，開放學生...
漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，開放學生報名，平鎮新勢國小準備歌舞表演宣傳。記者張裕珍／攝影
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漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，開放學生...
漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，開放學生報名，平鎮新勢國小準備歌舞表演宣傳。記者張裕珍／攝影
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漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，平鎮新勢...
漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，平鎮新勢國小準備歌舞表演宣傳。記者張裕珍／攝影
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漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，開放學生...
漫漫暑假，桃園市補助各校推出特色育樂營隊，今年總共釋出近5.5萬個名額，開放學生報名，市長鄭文燦現身宣傳活動。記者張裕珍／攝影
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教育局鄭文燦打工
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