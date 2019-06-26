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迎接夏天 桃園機場舉辦花式調酒與咖啡拉花表演

2019-06-26 16:37聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場26日舉行花式調酒及咖啡拉花表演，邀請健行科大學生現場獻藝，精湛的花式調酒動作，與讓人讚嘆的咖啡立體拉雕成品，引來旅客陣陣驚嘆。

表演活動26日下午2時在桃園機場第2航廈入境大廳舉行，邀請健行科大老師帶領學生現場表演，其中吳章平、何冠廷、游秉痒分別秀出調酒及花式調酒技藝，鄒芷瑄、司徒駿賢、游珮晴分別表演咖啡拉花及咖啡立體雕花。剛入境的旅客，以及桃園機場各單位代表聚集欣賞同學們的演出。

主辦活動的誠盟公司指出，今年持續贊助健行科大舉辦「2019好棒盃餐旅技能全國公開賽」活動，藉由產學交流促進台灣觀光餐飲產業在實務教育上的進步與發展，這次除了邀請在好棒盃比賽表現出色的健行科技大學調酒學生團隊，與傳統咖啡拉花及現今很流行的立體雕花選手獻藝，給予獲獎選手鼓勵及向來自世界各地旅客展現他們努力的成果。

活動首先由健行科大的吳章平表演單人調酒、何冠廷及游秉庠則挑戰表演雙人調酒，3位學生在近年國內的Super盃、杜康盃、好棒盃，甚至是日本、泰國、印尼及馬來西亞等國際調酒大賽都屢獲佳績， 同學藉由課餘時間不斷的練習，今天現場除展現高超技巧外，也分別調製「盛夏」及「性感沙灘」讓旅客解暑。

接著是高難度的咖啡拉花表演，來自馬來西亞的司徒駿賢同學不僅考取國際咖啡師證照，這次拉花比賽也獲得佳績，另一位游珮晴同學也是在努力不懈的練習下在這次比賽中表現優異。此外，鄒芷瑄同學的立體雕花不僅在好棒盃嶄露頭角，更榮獲美國密西根MNS 國際菁英盃競賽立體飲品雕花季軍。她現場特別表演漂浮的熊更是栩栩如生、可愛滿點，教人捨不得一口喝下。

※聯合報提醒您，喝酒過量有礙健康，酒後不開車※

健行科大學生吳章平表演調酒。記者陳嘉寧／攝影
健行科大學生吳章平表演調酒。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場26日下午舉行花式調酒及咖啡拉花表演，邀請健行科大學生現場表演期望給旅客...
桃園機場26日下午舉行花式調酒及咖啡拉花表演，邀請健行科大學生現場表演期望給旅客帶來清涼的夏天。記者陳嘉寧／攝影
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健行科大學生鄒芷瑄表演咖啡立體拉雕。記者陳嘉寧／攝影
健行科大學生鄒芷瑄表演咖啡立體拉雕。記者陳嘉寧／攝影
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健行科大學生鄒芷瑄製作咖啡立體雕花作品。記者陳嘉寧／攝影
健行科大學生鄒芷瑄製作咖啡立體雕花作品。記者陳嘉寧／攝影
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