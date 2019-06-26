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竹市「仲夏藝文季」周六登場 優人神鼓打頭陣

2019-06-26 15:45聯合報 記者張雅婷╱即時報導

一年一度新竹市規模最盛大的藝文活動「2019仲夏藝文季」又來了，周六起由優人神鼓揭開序幕，並由FOCA福爾摩沙馬戲團、紙風車劇團、采風樂坊等演出團體接棒演出。

市長林智堅表示，備受期待的「仲夏藝文季」來了，活動今年邁入第五個年頭，觀眾一年比一年多，累積超過10萬人次觀賞，廣受市民好評，他說，「舉辦大型藝文表演非常不容易，但是只要看到孩子與市民的微笑，一切都值得」。

「2019仲夏藝文季」首場表演於6月29日在新莊車站登場，由優人神鼓帶來《聽海之心》演出；第二場於7月13日在香山天后宮，由FOCA福爾摩沙馬戲團演出《亞洲之心》；第三場7月27日在普天宮，由紙風車帶來《紙風車戲劇萬花筒》演出；最後一場壓軸在8月31日於大湳雅公園，由采風樂坊演出《十面埋伏》。

文化局長黃竫蕙表示，優人神鼓《聽海之心》，將利用鼓聲演繹水與生命的故事；FOCA福爾摩沙馬戲團演出《亞洲之心》，以台灣人文為基礎，用各式馬戲來表現，西方馬戲碰上東方文化時，將激盪出台灣馬戲新篇章；《紙風車戲劇萬花筒》以生活經驗作為出發點，並融入教育的意義，開拓兒童對於表演藝術的新視野；采風樂坊《十面埋伏》，利用各式東方器樂和火舞，演繹磅礡的史詩，戰爭場面、淒美的愛情故事等。

仲夏藝文季系列活動所有場次皆免費自由入場，晚上7點開演，演出相關資訊，可至新竹市文化局官網http://www.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980、1999市民服務專線洽詢。

竹市「2019仲夏藝文季」周六起由優人神鼓揭開序幕，並由FOCA福爾摩沙馬戲團、...
竹市「2019仲夏藝文季」周六起由優人神鼓揭開序幕，並由FOCA福爾摩沙馬戲團、紙風車劇團、采風樂坊等演出團體接棒演出。記者張雅婷／攝影
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竹市「2019仲夏藝文季」周六起由優人神鼓揭開序幕，並由FOCA福爾摩沙馬戲團、...
竹市「2019仲夏藝文季」周六起由優人神鼓揭開序幕，並由FOCA福爾摩沙馬戲團、紙風車劇團、采風樂坊等演出團體接棒演出。記者張雅婷／攝影
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