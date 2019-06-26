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國軍桃園總醫院 雁行計畫設雙主治醫師

2019-06-26 15:41聯合報 記者張弘昌╱即時報導

國軍桃園總醫院邀集百家基層院、診所組社區醫療照護團隊，落實醫療分級、居家整合。今天舉辦「桃總雁行，健康雙贏」專案團隊會議，討論民眾就醫的便利性及轉診現況。會中決議若病患病情有需要時，醫院也可與原診所醫師，以「雙主治醫師模式」共同治療。

健保署北區業務組去年推行，雁行專案─社區醫療合作推動計畫，透過電子轉診平台及健保醫療資訊雲端查詢系統，鼓勵醫院與基層診所建立醫療實質交流，藉雙向轉診及資源共享，達成分級醫療目的。

配合健保署雁行計畫，國軍桃園總醫院建立看診綠色通道，針對各基層醫療院所上轉病人，由專人協助掛號，以確保上轉病人順利就醫，每診間並保留3個員額，不會遇到掛不到號窘境。

另外，國軍桃園總醫院也建置轉診就醫地圖，媒合診所清單、手冊，整合合作院所的專才設備，協助醫師選擇適合下轉院所；透過院方建置行動化雲端巡房系統，合作院所可在診所端，查詢診所上轉或醫院下轉，病人的歷次處方、檢驗、檢查報告，手術紀錄、病史、出院病摘等資訊。

國軍桃園總醫院將持續將持續扮演大雁角色，藉大雁領航小雁的模式，以病人為中心，扭轉頭重腳輕的醫療生態，並強化跨院際的醫療交流，以團隊模式引導民眾改變就醫習慣，落實分級醫療，帶給民眾最好的照護，讓讓醫療資源效益最大化。

國軍桃園總醫院今天邀集基層院、診所醫療團隊，舉辦「桃總雁行，健康雙贏」專案團隊會...
國軍桃園總醫院今天邀集基層院、診所醫療團隊，舉辦「桃總雁行，健康雙贏」專案團隊會議，落實醫療分級、居家整合。圖／國軍桃園總醫院提供
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國軍桃園總醫院今天邀集基層院、診所醫療團隊，舉辦「桃總雁行，健康雙贏」專案團隊會...
國軍桃園總醫院今天邀集基層院、診所醫療團隊，舉辦「桃總雁行，健康雙贏」專案團隊會議，落實醫療分級、居家整合。圖／國軍桃園總醫院提供
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