新竹市仲夏藝文季 知名團隊演出藝文盛宴

2019-06-26 15:45 中央社 新竹市26日電



新竹市「2019仲夏藝文季」系列活動將於6月底陸續登場，市長林智堅今天表示，活動邀請優人神鼓等多個國內知名表演團隊，將於各區廟埕、公園演出，讓民眾感受藝文盛宴。

林智堅今天受訪表示，「2019仲夏藝文季」系列活動將開跑，市府與民間企業團體合作，提供市民優質藝術氛圍生活環境，從2015年舉行至今，受到市民肯定，仲夏藝文季已成為市民在暑假期間，最期待的藝術盛會。

林智堅說，今年暑假將由優人神鼓、FOCA福爾摩沙馬戲團、紙風車劇團及采風樂坊等全台知名團體，在竹市各地展演。此外，仲夏藝文季活動皆為免費入場。

文化局長黃竫蕙指出，今年有4場重要演出，首場在6月29日由優人神鼓將演出「聽海之心」，利用鼓聲演譯水與生命的故事。7月13日有FOCA福爾摩沙馬戲團演出「亞洲之心」，以台灣人文為基礎，用各式馬戲來表現，西方馬戲碰上東方文化時，兩者極為不同的元素融合後，如何激盪出台灣馬戲新篇章。

她說，7月27日紙風車劇團透過戲劇「紙風車戲劇萬花筒」，運用故事創造情境，以生活經驗作為出發點，並融入教育的意義，開拓兒童對於表演藝術的新視野。8月31日采風樂坊演出「十面埋伏」，利用各式東方器樂和火舞，展現戰爭場面、淒美的愛情故事。