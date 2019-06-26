竹市府教育處長黃錦能上任 首位退休參議回任一級主管

2019-06-26 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



竹市府教育處長黃錦能新官上任，他也是新竹市長林智堅口中那位被林智堅請益「如何當位好市長」的幕後人物，當時黃錦能用一張A4紙寫下的6項建言，至今仍被林智堅視為珍寶，並一直放在他的公事包中，林智堅曾說，每每施政上遇困難都會拿出來讀，隨身攜帶在公事包提醒與警惕自己，去年林智堅在連任就職典禮上，也公開朗誦其內容並自我提醒。

新竹市府人事處表示，黃錦能成長於苗栗縣，自73年參加特種考試臺灣省基層公務人員考試錄取，在新竹市政府公務生涯長達31年，其中擔任參議一職有16年之久，是新竹市擔任參議最久第一人，可說是「前無古人」，好學不倦的他，自屏東農業專科學校畢業後，還在公務之餘，仍繼續到政治大學公共行政學系進修碩士，為市政工作注入新觀念。

因為黃錦能的專業和敬業，深受長官的倚重及信賴，市長林智堅常用「市府活字典」形容，他表示，黃錦能好比「市政老仙覺」，專業謹慎的做事態度，認真負責的服務精神，值得同仁學習。

而黃錦能當時給林智堅的6點建議，包含「政通人和」，要兼聽，勿偏信，施政應情理法兼顧；更要「善待員工」、要做「讓民眾有感的服務」，以「民無信不立」凝聚民眾對市府的信任感；也以「勸導改善為先」，處罰只是最後不得已的手段；更要「傾聽與溝通，化阻力為助力」。

曾有市府同仁說，天下有兩關最難過，「一個是山海關，另一個就是黃錦能這一關」，由於他對每件公文謹慎細讀，遇有疑處，會直接與承辦人員詢問，承辦人員接到黃錦能的電話常常很緊張，但也對他專業謹慎的做事態度感到佩服，「黃錦能蓋下的每個章，就如同品質保證一般。」

105年從參議身份退休後，黃錦能一直過著悠閒生活，他的人生清單中三件事，包含騎單車環島旅行、登玉山與泳渡日月潭」，而他已完成登玉山2次、3次單車環島行，並在老家種菜過著養老生活，還透露自己是重機愛好者，家裡還有2輛重機讓他可以騎車遨遊各地。