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竹市東門城大改造 拆橋填平廣場縮車道擴大人行空間

2019-06-26 14:56聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市政府斥資3490萬元推動東門城環境改善工程，今天舉行動工典禮，將填平廣場、拆除廣場橋梁等設施，營造適合老少廣闊的無障礙活動空間，周邊圓環將縮減約1車道擴大人行空間，人行穿越道與號誌整體評估改善，營造更舒適的人行環境，結合護城河打造親水空間，兼具防洪治水功能，預計明年2月完工。

動工典禮在東門城廣場舉行，由市長林智堅與建築師邱文傑與多名民代焚香祝禱，敲磚動工，林智堅說，東門城是竹市重要的古蹟，1827年開始興建，1829年完成，已有190年歷史，20年前前市長蔡仁堅委託建築邱文傑將東門城改造成新竹之心，這次請邱文傑再次為操刀重新調整周邊環境，更符合市民需求。

林智堅說，這幾年積極推動以人為本建置更多的友善步行環境，此工程也是步行城市計畫的一環，東門城圓環步行空間將加大及綠美化，現有東門城廣場有階梯落差，不利長者身障者使用，將填平讓活動空間更寬廣順暢，且設計以緩坡銜接護城河，更親水也便於維護管理，希望透過步行環境優化及藍綠帶串連，提供市民更好居住與步行環境，也讓遊客可以細細品味風城風貌。

邱文傑說，市府以人本觀念在設立轉運站及市區交通整理後，縮減車道擴大人行空間，是非常棒的作法，這次改造，將填平東門城廣場，拆除廣場橋梁等設施，保留古蹟，「將廣場還給天空」，更自由寬廣，不分老少都可在此休憩活動，平坦的廣場將有不鏽鋼鏡面，年輕人可以跳街舞，也可辦市集，讓此城市核心區域成為充滿活力、人氣的景點。

市府都市發展處長陳凱凌說，東門城環境改善工程兼顧防災治洪及環境改善，圓環縮減將近1個車道，增加人行步道空間約110平方公尺，增設街道家具及加強景觀植栽，周邊人行穿越道與號誌整體評估改善，營造更舒適的人行環境，預計明年2月完工，讓東門城更具風華。

新竹市東門城環境改善工程今天由市長林智堅等人敲磚動工，廣場將填平，橋梁也將拆除，...
新竹市東門城環境改善工程今天由市長林智堅等人敲磚動工，廣場將填平，橋梁也將拆除，營造更自由寬廣的無障礙活動空間。記者黃瑞典／攝影
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新竹市東門城環境改善工程今天動工，廣場將填平，橋梁也將拆除，營造更自由寬廣的無障...
新竹市東門城環境改善工程今天動工，廣場將填平，橋梁也將拆除，營造更自由寬廣的無障礙活動空間。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅（左）說明東門城環境改善工程完工後，可提供市民更好居住與步行環境，...
新竹市長林智堅（左）說明東門城環境改善工程完工後，可提供市民更好居住與步行環境，也讓遊客可以細細品味風城風貌。記者黃瑞典／攝影
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新竹市東門城環境改善工程今天動工，廣場將填平，橋梁也將拆除，營造更自由寬廣的無障...
新竹市東門城環境改善工程今天動工，廣場將填平，橋梁也將拆除，營造更自由寬廣的無障礙活動空間。記者黃瑞典／攝影
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