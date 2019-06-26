竹東生態河濱公園廁所不足 竹縣府會勘決定再蓋一座

2019-06-26 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣的竹東生態河濱公園面積達150公頃，是不少竹東鎮居民休閒、運動的去處，但公共廁所不足，讓民眾無處可應急，相當不便。環保局積極向中央爭取2500萬前瞻基礎建設計畫，改造竹東生態河濱公園，未來除新增設一座公廁，也將盡量設置親子遊憩與年長者運動設施，讓在地民眾更便利。

新竹縣長楊文科今天上午率領縣府團隊，與竹東鎮長羅吉祥、縣議員及鎮民代表等人至公園進行會勘。

楊文科表示，生態公園是竹東鎮民重要的休憩場所，雖有部分外來民眾未珍惜公園的資源，破壞公園內的各項設施，使環保局在維護上非常辛苦，但縣府不能因為常被破壞就洩氣，更應該幫公園增加一座亮眼的公共廁所，讓民眾捨不得破壞，也請竹東鎮公所及附近里民共同來維護這座美麗的公園。

環保局代理局長羅仕臣說，環保局歷年約編列500萬元委託廠商維護生態公園，非常辛苦，在議員大力支持下，今年將維護經費調高至800萬元，大大提升公園維護的能量。

目前竹東生態河濱公園有景觀廁所、一般廁所及流動廁所共8座，但部分因遭人破壞尚未修繕，及過去曾發生門夾到手的情況而未開放，至於民眾反映廁所不足，經會勘後發現從伯公廟到籃球場之間這段距離有點遠，的確有必要在2點之間再設置一座公廁。

另外，因公園設施從興建至今已逾15年，各項設施因使用年限、天候、人為等因素，漸漸不堪負荷或損壞，環保局也積極向中央爭取「頭前溪生態公園水環境改善工程計畫」2500萬元補助。