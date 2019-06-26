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頭份百人反納骨塔 陳情女子術後未癒癱軟送醫

2019-06-26 14:31中央社 苗栗縣26日電

苗栗縣頭份市上興、下興里民反對玉寶文創納骨塔欲啟用營運，今天發動百人前往縣府陳情，一名剛動完頸椎手術女子疑情緒太過激動，身體不適一度癱軟，緊急送醫。

座落頭份市上興里的納骨塔早在民國80年由台灣省政府核准興辦事業計畫，83年取得建照、93年取得使用執照，建物落成多年遲未啟用，歷經多次產權轉移，民國102年由現任業者玉寶文創公司負責人、苗栗縣議員鄭聚然經由法拍取得土地、建物。

鄭聚然取得產權後，陸續辦理啟用及變更計畫，引發頭份市河背地區上興、下興里民人心惶惶，組成「反河背納骨塔自救會」抗爭，自救會長、上興里長陳仁成表示，20多年前地方居民激烈抗爭才擋下納骨塔，如今業者是縣議員，鄉親都質疑鄭聚然透過政商關係強行要營運，「根本欺壓百姓！」希望縣府能為5000多名在地居民主持公道。

自救會今天發動百餘人先後前往頭份市公所、苗栗縣政府陳情，縣議員陳光軒、曾玟學、溫宜靜、黎煥強等多人到場聲援，要求縣府在行政程序、環評等疑慮尚未釐清前，不可貿然發給啟用執照。

苗栗縣政府民政處長彭基山出面接陳情書、居民連署以及要求實施環境影響評估的公民告知書。彭基山指出，該納骨塔興辦事業計畫於省府時代核准，當時適用舊法與現行殯葬管理條例規範有落差，對於以前省府已經核准部分，經向內政部函釋，縣府無權也無立場變更，但他強調「程序從新」，只要業者新闢、新申請部分將從嚴審核。

就在彭基山說明時，自救會一名剛動完頸椎手術不到1週的廖姓女子，情緒激動一度癱軟在地，她說，住家望去就是納骨塔，為幫下一代保留乾淨生活環境，忍著病痛也要來表達訴求。隨後女子由救護車協助送醫。

苗栗縣議員鄭聚然則回應，公司是依法取得納骨塔合法產權，部分民代為私利煽動民眾抗爭，但他不會就範，將持續依法申請，讓納骨塔合法營運。

苗栗縣鄭聚然自救會
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