敬佩！93歲新竹導護阿公 風雨無阻守護學童

2019-06-26 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為感謝導護志工風雨無阻指揮交通，守護孩子的通車安全，新竹縣政府昨天在新竹縣竹東東方御廚餐廳舉辦表揚典禮，由秘書長陳季媛頒發獎牌及紀念品給99位導護志工，並與志工共同參與交通服務隊安全研習，增進交通指揮及緊急事故處理知能，及保障執勤志工自身的安全。

本次表揚活動有4位志工服務長達25年以上，分別為六家國小彭梅妹、東海國小陳仁旭及陳運發、新港國小古佩玉，以及最年長的為93歲山崎國小羅美瑜。

羅美瑜擔任導護志工3年，他每天4點起床，5點做十八式氣功運動，緊接著7點到學校「上班」，導護時，不少孩子向他打招呼「阿公早」，讓他笑開懷。

羅美瑜說，他站在學校擔任導護志工，這些小學生就像看到自己的孫子般，備感溫馨。他還分享自己健康長壽秘訣，他說，心要常保持快樂，每天做點善事，就有福報。