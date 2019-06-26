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敬佩！93歲新竹導護阿公 風雨無阻守護學童

2019-06-26 13:58聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為感謝導護志工風雨無阻指揮交通，守護孩子的通車安全，新竹縣政府昨天在新竹縣竹東東方御廚餐廳舉辦表揚典禮，由秘書長陳季媛頒發獎牌及紀念品給99位導護志工，並與志工共同參與交通服務隊安全研習，增進交通指揮及緊急事故處理知能，及保障執勤志工自身的安全。

 本次表揚活動有4位志工服務長達25年以上，分別為六家國小彭梅妹、東海國小陳仁旭及陳運發、新港國小古佩玉，以及最年長的為93歲山崎國小羅美瑜。

羅美瑜擔任導護志工3年，他每天4點起床，5點做十八式氣功運動，緊接著7點到學校「上班」，導護時，不少孩子向他打招呼「阿公早」，讓他笑開懷。

羅美瑜說，他站在學校擔任導護志工，這些小學生就像看到自己的孫子般，備感溫馨。他還分享自己健康長壽秘訣，他說，心要常保持快樂，每天做點善事，就有福報。

陳季媛也感謝，竹縣各級國民中小學共599位導護志工，不管下雨天、還是大太陽，都一直站在第一線付出愛心與關懷，為孩子的交通安全把關，為提供導護志工保障，縣府從99年度起共同投保團體意外險，104年度起採共同供應契約，意外團體保險額度為100萬元。而新竹縣長楊文科也增訂導護老師執勤可補休福利，並今天邀請守護高齡者交通安全路的老師團隊，共同互動交流，建立守護本縣學童、高齡者的交通安全網絡。

羅美瑜擔任導護志工3年，93歲的他是這次獲獎最年長的志工。記者郭政芬／攝影
羅美瑜擔任導護志工3年，93歲的他是這次獲獎最年長的志工。記者郭政芬／攝影
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