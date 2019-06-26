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隨到隨驗 一站式愛滋匿名快篩30分鐘報告出爐

2019-06-26 12:24聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

6月27日是全民愛滋篩檢日 (National HIV Testing Day)，衛生福利部苗栗醫院呼籲鄉親一同防制愛滋，除安全性行為外，早期篩檢、早期發現、早期治療，可降低併發症死亡率，院方期望透過大家努力，降低愛滋病毒感染人數，朝向零感染、零死亡、零歧視的3零願景邁進。

苗栗醫院代理院長李永恒指出，衛福部疾病管制署為簡化愛滋檢驗流程、縮短受檢民眾等候時間，今年與全國12家醫院合作設立「一站式愛滋匿名快速篩檢服務」；苗醫目前是苗栗市唯一與疾管署合作免費愛滋篩檢的醫院，為便利鄉親，院方採隨到隨驗、無需預約方式，提供貼心、便捷且親民的篩檢服務，有疑慮的鄉親請多利用。

苗栗醫院醫事檢驗科主任湯永城表示，隨著國際檢驗技術進步，及定點照護 (Point-of-care)的趨勢發展，這次疾管署推展的愛滋匿名快速篩檢服務，就是希望能加速、提早發現潛在感染者，同時保護個案及他人的健康，它的3項優點是檢驗方法操作簡單、快速，受檢者可在現場等候報告；受檢者只需一趟交通路程，即可得知檢驗結果；醫事人員可在檢驗結果出來後，立刻安排適當的照護與轉介就診。

湯永城說明，以往愛滋匿名篩檢服務，從初篩陽性、預約就醫到檢驗確診，往往需3周左右時間，期間容易產生受檢民眾心理忐忑不安，害怕面對結果，甚至不願意回診看報告等問題，這次篩檢採用最新「愛滋抗原/抗體複合型快速篩檢試劑」，提供快速篩檢服務，只需20至30分鐘報告就會出來。

他呼籲，有性行為者一生應至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，一年應至少進行1次愛滋篩檢；如持續有感染風險行為，建議每3至6個月篩檢1次，保護自己也保護他人；相關諮詢專線037-261920轉1117或親洽苗醫社區健康組。

苗栗醫院提供一站式愛滋匿名快速篩檢服務，醫檢師操作檢驗愛滋匿篩檢體，約20-30...
苗栗醫院提供一站式愛滋匿名快速篩檢服務，醫檢師操作檢驗愛滋匿篩檢體，約20-30分鐘報告即可出來，縮短等候時間。圖／衛福部苗栗醫院提供
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