親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國網紅啟示錄：Etika之死，壓垮YouTuber的網路壓力？

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

經商有成回饋社會 麵包董事長捐救護車

2019-06-26 12:11聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市佳湘麵包董事長黃秀芬經商有成，今天捐贈備有自動心臟電擊器等精良器材的救護車，由消防局長蘇耀星代表受贈並回贈救護車紀念模型及感謝狀表彰善行義舉。

黃秀芬年輕時經歷各行各業，後來因喜歡吃麵包，堅持用好的原物料做出平價的麵包回饋消費者，其分店遍布全台，其樂善好施且勤於助人，熱心公益莫默默奉獻行善於社會，為了充足消防救災、救護資源，興起了捐贈救護車的念頭，希望能拋磚引玉引領出更多社會善良之心。

她近年來在桃園、台南及嘉義市等地捐贈了各式車輛及救災救護用品，以嘉義市為例，黃秀芬在105年起已陸續捐贈了救護車及災情勘查車各1輛，今年再捐贈市府消防局救護車1部及各式救護耗材、AED電擊器配備，希望藉由這此行動，幫助更多需要幫助的人。

蘇耀星表示，嘉義市救護量龐大，救護車需求量相當頻繁，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，而性能良好的救護車正扮演提升緊急救護服務品質的關鍵角色，由於善心人士踴躍捐贈救護車，且配置完善的先進儀器，加上救護人員的技術精良，守護「嘉」園。

黃秀芬此次以王氏子孫名義捐贈救護車取名「佳湘麵包5號」，該車將配發於第二大隊第二分隊，增進到院前緊急醫療救護品質，幫助更多需要幫助的人。

嘉義市佳湘麵包董事長黃秀芳（左六）今天捐贈配有自動心臟電擊器等精良器材的救護車。...
嘉義市佳湘麵包董事長黃秀芳（左六）今天捐贈配有自動心臟電擊器等精良器材的救護車。圖/嘉義市消防局提供
分享
嘉義市佳湘麵包董事長黃秀芳今天捐贈配有自動心臟電擊器等精良器材的救護車。圖/嘉義...
嘉義市佳湘麵包董事長黃秀芳今天捐贈配有自動心臟電擊器等精良器材的救護車。圖/嘉義市消防局提供
分享

救護車
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

楊文科：4年「3＋2」箭齊發 今年將建竹北生命園區、焚化爐

2019-06-25 23:57

桃竹苗大學、旅遊區 設穆斯林餐廳、祈禱室

2019-06-25 23:55

桃捷蘆竹+青埔機廠綠電 容量未來可達30％

2019-06-25 23:13

桃竹苗首長會議 通過「ABLM」4合作

2019-06-25 23:08

竹37線北埔冷泉附近崩塌百米長 緊急封閉道路

2019-06-25 22:25

水公司新舊管工程 苗栗近萬用戶27日上午停水23小時

2019-06-25 22:11

桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉

2019-06-25 20:33

平鎮東光路到平東路 30年來未打通瓶頸路段

2019-06-25 19:28

國一增設中豐交流道 可行性研究獲政院核定

2019-06-25 17:37

桃竹竹苗治理平台 竹市府推跨縣市燈會小旅行

2019-06-25 17:18

影／龍潭青商會 塗鴉彩繪中二高橋下籃球場

2019-06-25 17:16

讓學生安全fun暑假 桃消中壢威尼斯影城救災演練

2019-06-25 16:33

手搖自行車助圓夢 90歲洗腎阿嬤也報名

2019-06-25 16:26

響應家庭暴力防治月 竹市府幸福．反家暴系列活動開跑

2019-06-25 12:41

新竹縣新制：營養午餐加價採有機、借書增加冊數和期限

2019-06-25 11:02

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

影／桃竹苗4首長戴禮拜帽 見證穆斯林友善環境

2019-06-25 20:57

楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39
看更多

熱門文章

趕快儲水！台中10萬3000戶今天14時起 停水23小時

2019-06-25 14:40

水公司新舊管工程 苗栗近萬用戶27日上午停水23小時

2019-06-25 22:11

竹37線北埔冷泉附近崩塌百米長 緊急封閉道路

2019-06-25 22:25

基隆碇內晚間2500多戶大停電 居民聽到3次爆炸聲

2019-06-25 20:18

電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27

桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉

2019-06-25 20:33

台北市再添親子樂園 華山大草原遊戲場今天開放

2019-06-26 08:05

國一增設中豐交流道 可行性研究獲政院核定

2019-06-25 17:37

台中10萬3千戶停水23小時 緊急設77個取水站

2019-06-25 15:38

恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用

2019-06-25 18:18

室內泳池較安全 暑假基隆7國中小游泳半價只要40元

2019-06-25 16:24

影／基隆青創孵育補助8企業 其中1家不能來竟是因生意太好

2019-06-25 14:50

台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春

2019-06-25 18:43

微波爐熱便當起火致死 北市消防局：加熱太久碳化燃燒

2019-06-25 16:22

影／天空破洞出現4個雨瀑 他驚呼目睹直升機穿越

2019-06-25 21:06

台中10.3萬戶大停水 提早在明天凌晨1點恢復供水

2019-06-25 22:34

石雕大象「生了」一窩虎頭蜂 專家提醒要小心

2019-06-26 10:20

兼顧交通及綠美化 蘆洲鴨母港溝擬擴至300停車位

2019-06-25 18:44

緊急救護缺口補上了！枋寮醫院成立24小時心導管室

2019-06-25 14:06

桃竹竹苗治理平台 竹市府推跨縣市燈會小旅行

2019-06-25 17:18

埔里花卉物流中心活化有譜 陳吉仲允修交公所管理

2019-06-25 19:34

影／金門竟然這麼美！網美必去 宛如置身摩洛哥

2019-06-25 15:22

封島近5年 基隆嶼重新開放登島觀光

2019-06-25 18:57

廠商叫停 北捷列車恐無免費WiFi？

2019-06-25 23:24

大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36

宜蘭童玩節今年玩什麼？展演內容公布了　　

2019-06-25 16:31

地震模擬演練 竹山東華醫院：921當年廣場上擺滿大體

2019-06-25 18:45

高雄苓雅區今午一度大停電 台電：變電所設備故障

2019-06-25 14:49

斗六自來水管線區網建置 22區將輪流停水測試

2019-06-26 12:34

網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善

2019-06-25 21:07

影／桃竹苗4首長戴禮拜帽 見證穆斯林友善環境

2019-06-25 20:57

農躍國際嘉義縣農產加工品 獲三大國際美食獎13個獎項

2019-06-25 14:05

潘恒旭：應邀出席 市府：別抹黑、抹紅

2019-06-25 22:49

全台首座淨水場加蓋種電 可供610戶一年用電

2019-06-25 14:05

特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看

2019-06-25 19:43

賣劣質芒果 農民安心標章被撤

2019-06-25 23:48

捕蜂抓蛇委外難 台中夜間仍靠消防局

2019-06-25 15:38

阿公阿嬤舞力全開 原民健康操全國決賽台東登場

2019-06-26 09:55

影／首場郵輪聯合婚禮在基隆 新人海上天空步道譜浪漫

2019-06-25 16:37

基隆嶼迎客 攻頂給證書 5千多人預約

2019-06-25 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top