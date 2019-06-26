經商有成回饋社會 麵包董事長捐救護車

2019-06-26 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市佳湘麵包董事長黃秀芬經商有成，今天捐贈備有自動心臟電擊器等精良器材的救護車，由消防局長蘇耀星代表受贈並回贈救護車紀念模型及感謝狀表彰善行義舉。

黃秀芬年輕時經歷各行各業，後來因喜歡吃麵包，堅持用好的原物料做出平價的麵包回饋消費者，其分店遍布全台，其樂善好施且勤於助人，熱心公益莫默默奉獻行善於社會，為了充足消防救災、救護資源，興起了捐贈救護車的念頭，希望能拋磚引玉引領出更多社會善良之心。

她近年來在桃園、台南及嘉義市等地捐贈了各式車輛及救災救護用品，以嘉義市為例，黃秀芬在105年起已陸續捐贈了救護車及災情勘查車各1輛，今年再捐贈市府消防局救護車1部及各式救護耗材、AED電擊器配備，希望藉由這此行動，幫助更多需要幫助的人。

蘇耀星表示，嘉義市救護量龐大，救護車需求量相當頻繁，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，而性能良好的救護車正扮演提升緊急救護服務品質的關鍵角色，由於善心人士踴躍捐贈救護車，且配置完善的先進儀器，加上救護人員的技術精良，守護「嘉」園。