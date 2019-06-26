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Honda在桃園永平工商設產學中心 學生畢業即就業

2019-06-26 11:01聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

Honda汽車今年在台灣選中桃園市永平工商首設產學中心，目的就是向下扎根，讓學生能接受連貫、系統的專業訓練，以支援學校最前線、最需要的市場職能訓練，共同培育學子的職場戰力，創造學生、學校、企業三贏的社會能量。

為了強化學生畢業立即就業的能力，Honda把旗下深受年輕世代喜愛的車款捐贈永平工商，透過理論與實務的結合，達到產官學接軌，做為學生養成及磨練汽車修護技能。

Honda汽車2016年已捐贈兩輛Accord 3500cc給永平工商，今年因應台灣重機市場崛起， Honda再一台捐贈超重型機車CBR1000 R，給汽車科學生實作課操作練習。

東星汽車貿易有限公司副總經理林永城指出，台灣本田除了捐贈車輛供學生磨練研習外，也與永平工商合作辦理就業導向專班，提供Honda汽車專業技師到校教學授課等方式，與學校密切合作，讓學生在學期間經由理論與實務的結合產學接軌，提升未來投入Honda職場的競爭力。

林永城說，永平工商汽車科學生畢業即可到Honda就業，就林永誠指出就業導向專班畢業生在公司表現傑出，有一位已經升任到接待組長。

永平工商蔣香蘭校長表示，感謝Honda認同永平學生的工作態度及專業技能，透過產學合作連結雙方的優勢與資源，能讓學生有更多結合實務操作的機會，期許學生畢業後就業，在職場上能無縫接軌，達到學以致用的目標。

Honda汽車今年在台灣選中桃園市永平工商首設產學中心，讓學生能接受連貫、系統的...
Honda汽車今年在台灣選中桃園市永平工商首設產學中心，讓學生能接受連貫、系統的專業訓練。圖／永平工商提供
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