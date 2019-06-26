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13公頃桃園龜山苗圃 變身市民後花園

2019-06-26 08:06聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市龜山苗圃占地13公頃，原僅有培育樹苗、暫置移植樹木功能，市府近年運用4000萬元經費分兩期施作園區服務中心、活動廣場、景觀步道、生態池、景觀溫室、活動教育教室等，搖身變成「龜山苗圃環境生態園區」，並開放民眾入內休憩、親近生態，也有飼主特地帶著毛小孩前來活動，徜徉在綠地之間，肯定苗圃重新活化，是個很棒的後花園。

龜山苗圃位於位於虎頭山後山，過去多年都做為綜合苗圃，以樹木銀行概念培植、供應苗木，有鑑於民眾鮮少能親近苗圃的樹木綠地資源，桃園市政府2年前起規畫龜山苗圃為森林公園，運用中油桃園煉油廠、市府經費共4000萬元施作二期工程，讓空間活化再利用。

完工後園區內多了服務中心、綠種子活動廣場、景觀生態池、苗圃展示區、景觀溫室、休憩木平台、苗圃管理室、鐵馬休憩亭、景觀花園、活動教育教室與周邊環境綠美化等，也多了不少環狀步道，處處讓人眼睛一亮。

桃園市長鄭文燦說，龜山苗圃面積約13公頃，如今增加了休憩木平台、苗圃管理室、鐵馬休憩亭、教育教室等設施，未來將申請環境教育場所認證，成為訓練環教志工的空間，另周邊也可串連虎頭山環境園區、龜山楓茶米休閒農業區形成一條綠色教育廊帶，成為大坪頂地區後花園。

鄭文燦也提到，龜山苗圃旁就是國光電廠，已經與電廠初步共識有增加地方回饋，已有初步草案但仍待進一步協商再公布，原則以周邊7個里為回饋範圍，以提升大坪頂地區的生活品質，至於桃園煉油廠回饋金，明年確定從1500萬元增至2500萬元。

農業局指出，龜山苗圃栽種20多種苗圃，數量有上千棵，歡迎社區、團體或個人向農業局林務科聯繫取用，採預約制，另石門水庫也有苗圃，以高冷樹種為主，也開放預約取用。

桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，景觀溫室也亮相。記者張裕珍／攝影
桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，景觀溫室也亮相。記者張裕珍／攝影
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桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，並開放民眾入內休憩、親近生態，也有飼主特地帶...
桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，並開放民眾入內休憩、親近生態，也有飼主特地帶著毛小孩前來活動，徜徉在綠地之間。記者張裕珍／攝影
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桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，園區內也由社區安排多項手作課程。記者張裕珍／...
桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，園區內也由社區安排多項手作課程。記者張裕珍／攝影
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桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，並開放民眾入內休憩、親近生態。記者張裕珍／攝...
桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，並開放民眾入內休憩、親近生態。記者張裕珍／攝影
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桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，園區內主要仍以苗木培育為主。記者張裕珍／攝影
桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，園區內主要仍以苗木培育為主。記者張裕珍／攝影
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桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，並開放民眾入內休憩、親近生態。記者張裕珍／攝...
桃園市「龜山苗圃環境生態園區」啟用，並開放民眾入內休憩、親近生態。記者張裕珍／攝影
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