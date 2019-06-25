桃捷蘆竹+青埔機廠綠電 容量未來可達30％

響應綠色低碳城市，桃園捷運目前使用綠電已達10%，昨於青埔機廠建置太陽能光電系統，完成後綠電可增加30%。 記者許政榆／攝影 分享 facebook

發展低碳綠色城市，桃園捷運公司於蘆竹機廠太陽能發電容量，已達設置契約容量10%，依據桃市自治條例，今年於青埔機廠設置「太陽能光電系統」，完成後綠能發電總量提升、契約容量將達30%，超標3倍。

桃園市長鄭文燦昨出席「桃園捷運蘆竹機廠太陽能光電系統啟用典禮」，他表示桃捷公司主要成本支出，包括人力與電力費用，去年統計總用電量約1億2千8百萬度，依「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」規定，契約容量大於5000峰瓩以上用電大戶，應設置契約容量10%以上綠能發電設施。

蘆竹機廠太陽能發電設置容量現為1945.9峰瓩，已達市府規定10%的標準，為響應低碳政策，桃捷公司與昱鼎能源科技開發公司合作，自今年1月至6月，於桃園捷運蘆竹機廠屋頂建置太陽能光電系統，共運用6380片模組打造，預計年發電量可達204萬度，每年將減少1079公噸二氧化碳排放量，也能為桃捷公司帶來221萬元的業外收入。

桃捷青埔機廠未來也將建置太陽能板，容量為3599.7峰瓩，估計每年發電約378萬度，供應1040戶人家1年使用，每年減少約2000公噸二氧化碳排放量，相當於7.6座大安森林公園吸收量，更可替桃捷公司帶來421萬回饋金收益。

鄭文燦表示，桃園市力推綠能政策，升格直轄市後，市內太陽能總量也大幅增加，包括學校等公有廳舍推動設置太陽能光電屋頂，目前也推展至民間企業。

桃捷公司包括蘆竹機廠、青埔機廠兩處太陽能光電系統相加，將可帶來約642萬的回饋金收益，也讓桃園捷運財務營運更健全。