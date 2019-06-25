影／桃竹苗4首長戴禮拜帽 見證穆斯林友善環境

2019-06-25 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



桃竹竹苗區域治理平台下午在三義鄉西湖渡假村辦首長會議，4名縣市首長不分藍綠，齊心通過「ABLM」4項合作提案及請求中央協助5項提案，首長們並見證4縣市觀光業者簽署成立穆斯林友善旅遊環境聯盟，盼共同開啟桃竹苗觀光新契機。

桃竹竹苗區域治理平台今年輪由苗栗「主政」，4縣市呼應中央推廣穆斯林旅客來台旅遊新南向政策，選在通過「穆斯林友善旅館」認證的西湖渡假村辦首長會議，邀交通部觀光局、觀光產業代表、回教協會、回教文化基金會及穆斯林代表，簽署籌組穆斯林友善旅遊環境聯盟，盼發揮桃竹苗居民好客精神，從尊重文化差異、提升友善接待品質，結合官民資源，搶攻全球穆斯林17億人口的龐大旅遊商機。

苗栗縣長徐耀昌指出，穆斯林友善旅遊環境仰賴觀光產業齊心營造，透過產業帶動串連成旅遊路線，以友善穆斯林旅遊區為目標，希望吸引穆斯林旅遊業者組團至桃竹苗觀光，桃竹苗目前已有23家獲清真認證業者，邀已獲認證業者分享經驗，了解穆斯林旅遊需求提供服務。

桃園市長鄭文燦指出，桃園外籍移工多，來自印尼就有2.9萬人，市府每年辦開齋節及各項文化活動，致力打造穆斯林友善環境；竹縣長楊文科表示，非穆斯林國家的旅遊活動，穆斯林遊客最喜愛的國家台灣排第三，穆斯林觀光資源開發需大家努力，竹縣已有五星級飯店、觀光業者提供穆斯林友善服務；竹市長林智堅強調，台灣作為最適合旅遊國家，對穆斯林朋友的照顧，桃竹竹苗更應一起攜手合作，提供最友善服務。

交通部觀光局官員指出，全球穆斯林旅遊人口超過1億人，台灣去年有16萬人，成長空間還很大。