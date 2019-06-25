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桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉

2019-06-25 20:33聯合報 記者曾健祐╱即時報導

龜山區忠義路一帶積水。圖／警方提供
龜山區忠義路一帶積水。圖／警方提供
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梅雨鋒面過境，桃園傍晚下起大雨，造成龜山區長庚醫院附近機場捷運A8站淹水，包括文化一路、忠義路地窪地區，因排水不及積水一度深及腳踝，造成沿途塞車，龜山分局警方前往交管，另外在福源里同昌巷也有大面積土石滑落，所幸未造成人員傷亡，警方目前已在兩側拉起封鎖線，通報由龜山區應變中心到場搶救。
龜山區福源里同昌巷土石滑落，警方已封閉道路。圖／警方提供
龜山區福源里同昌巷土石滑落，警方已封閉道路。圖／警方提供
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A8站路面積水，警方到場交管。圖／警方提供
A8站路面積水，警方到場交管。圖／警方提供
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機場捷運梅雨塞車
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