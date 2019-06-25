桃竹竹苗區域治理平台會議 楊文科建議串連自行車路網

2019-06-25 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長楊文科今天下午在「108年上半年桃竹竹苗區域治理平臺4縣市首長會議」中表示，區域治理已成為時代趨勢，鑑於近年來單車運動蔚為風潮，各地方政府亦致力於自行車道興設，可惜鄰接縣市的自行車道無法連貫，希望能透過平臺系統性整合，統一向中央爭取經費，打造桃竹竹苗區更完整自行車串連路網。

楊文科表示，桃園和新竹縣的自行車道，還有永安漁港段還未銜接，新竹縣市差在竹東段，目前已經施工中，而新竹市與苗栗縣，還有香山到竹南部分的鐵馬路網待串連，他欣喜四縣市首長對於建置桃竹竹苗地區自行車路網都有共識，相信很快就能提供民眾跨區域的騎車環境。

緊接著4縣市首長會議登場的是「籌組穆斯林友善旅遊環境簽署儀式」，楊文科也率領新竹縣通過清真認證的業者六福村、北埔璞鈺擂茶、喜來登飯店參加，呼應中央推動穆斯林旅客來臺旅遊新南向政策。

楊文科期盼過這次簽署儀式，讓縣內更多業者了解穆斯林遊客的需求，並打造適合他們的旅遊友善空間，透過各觀光相關產業、協會及政府的力量，串連形成旅遊路線，打造桃竹竹苗穆斯林友善旅遊區。

去年通過回教協會穆斯林友善餐廳認證的璞鈺擂茶也到場設攤，老闆娘馬玉英表示，為了通過認證，店內的廚房設備、餐具都有清真專用，廁所也特別裝設了如廁後清潔用的水龍頭，另外還規劃出禱告牆。