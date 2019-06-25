平鎮東光路到平東路 30年來未打通瓶頸路段

2019-06-25 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區東光路、平東路，是八德地區通往台66線快速道路捷徑，因路幅6到8公尺寬窄不一，尖峰時段經常擠滿車潮、回堵，周圍居民苦不堪言，盼市府徵收東光路201巷對面計畫道路用地，著手闢路計畫，以利連接到平東路疏解車流，今市府與市議員黃敬平及地方人士會勘，同意納入市府的道路開瓶計畫執行。

新安里里長葉佳凌表示，東光路210巷對面，有塊1700多坪土地由多名地主持分，30多年前原規畫為15公尺寬都市計畫道路用地，但因當住家不密集，車流需求不大，道路計畫用地閒置成荒地，雜草叢生影響居住生活品質，里民透過市議員黃敬平，向市府提案儘速闢路。

市議員黃敬平表示，位在東安里、新安里交界的東光路，是連接龍南路、平東路及台66線快速道路重要道路，上下班時段車流量大，卻有2公里長路段僅為6到8公尺寬不等，會車不容易，經常塞車回堵及發生車禍事故。