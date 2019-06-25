竹縣出現首例日本腦炎 將加強防蚊宣導

2019-06-25 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



每年5月至10月為日本腦炎流行期，6月至7月為流行高峰期，今年新竹縣發生第一例日本腦炎病例，個案是一名50多歲女性，本月17日起發病而就醫，目前住院治療中，個案近期無出國史，新竹縣衛生局已進行個案居住與活動地的環境調查，並掛燈誘捕病媒蚊等防治工作，加強民眾防蚊滅蚊宣導及適齡兒童疫苗催種工作。

新竹縣衛生局表示，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，而豬為病毒的主要增幅宿主，感染日本腦炎初期的症狀與感冒類似，主要為發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，惟嚴重者後續可能出現抽筋、頸部僵硬，甚至昏迷或死亡，病患通常預後不佳，常留有需長期治療之後遺症，如肌肉張力不正常、語言障礙、性格異常、智力失常等。

新竹縣政府衛生局呼籲民眾如居住地或活動地有豬舍、水稻田、鴿舍等高風險生態環境者，應儘量避免在黃昏與黎明時於上述地點活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處塗抹衛生署核可的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。同時也請醫師提高警覺，遇有疑似病患應儘速通報，以利防疫單位採取防治措施，避免疫情擴大。