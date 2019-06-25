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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

竹縣出現首例日本腦炎 將加強防蚊宣導

2019-06-25 18:39聯合報 記者郭政芬╱即時報導

每年5月至10月為日本腦炎流行期，6月至7月為流行高峰期，今年新竹縣發生第一例日本腦炎病例，個案是一名50多歲女性，本月17日起發病而就醫，目前住院治療中，個案近期無出國史，新竹縣衛生局已進行個案居住與活動地的環境調查，並掛燈誘捕病媒蚊等防治工作，加強民眾防蚊滅蚊宣導及適齡兒童疫苗催種工作。

新竹縣衛生局表示，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，而豬為病毒的主要增幅宿主，感染日本腦炎初期的症狀與感冒類似，主要為發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，惟嚴重者後續可能出現抽筋、頸部僵硬，甚至昏迷或死亡，病患通常預後不佳，常留有需長期治療之後遺症，如肌肉張力不正常、語言障礙、性格異常、智力失常等。

新竹縣政府衛生局呼籲民眾如居住地或活動地有豬舍、水稻田、鴿舍等高風險生態環境者，應儘量避免在黃昏與黎明時於上述地點活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處塗抹衛生署核可的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。同時也請醫師提高警覺，遇有疑似病患應儘速通報，以利防疫單位採取防治措施，避免疫情擴大。

預防日本腦炎最有效的預防方法就是接種疫苗，民眾(成人)如住家或工作場所鄰近豬舍或水田等高風險環境且自覺有感染風險，可前往衛生福利部旅遊醫學門診自費接種日本腦炎疫苗。新竹縣嬰兒預防接種合約院所（衛生所及醫療院所）全年皆提供學幼童實施公費日本腦炎預防接種，接種時程為出生滿15個月接種1劑，間隔一年接種第2劑。有關日本腦炎最新疫情及各項資訊，可洽衛生局專線：5511287或至網站（http://www.hcshb.gov.tw/）、疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）。

新竹縣衛生局已進行個案居住與活動地的環境調查，並掛燈誘捕病媒蚊等防治工作，加強民...
新竹縣衛生局已進行個案居住與活動地的環境調查，並掛燈誘捕病媒蚊等防治工作，加強民眾防蚊滅蚊宣導及適齡兒童疫苗催種工作。圖／衛生局提供
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每年5月至10月為日本腦炎流行期，6月至7月為流行高峰期，今年新竹縣發生第1例日...
每年5月至10月為日本腦炎流行期，6月至7月為流行高峰期，今年新竹縣發生第1例日本腦炎病例，圖為日本腦炎的症狀。圖／衛生局提供
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日本腦炎衛生所新竹
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