國一增設中豐交流道 可行性研究獲政院核定

2019-06-25 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



國道一號增設中壢中豐交流道可行性研究今年4月19日甫獲國發會通過，昨又再獲行政院核定，桃園市交通局今天下午宣布這項好消息，表示此案經市府與中央不斷溝通協調，市長鄭文燦也親電國發會主委說明此案重要性，如今獲行政院核定象徵邁向新的里程碑，後續將由交通部高速公路局辦理環差、規畫設計、用地取得並施工，經費由國道基金全額支應。

市府指出，103年交通部高速公路局主辦可行性研究時，先規畫於國道1號中壢戰備道段（59K+800），增設全方向交流道（部分苜蓿葉型）出入中壢區中豐北路，工程總經費近70億元，含用地費近60億元，由於用地費過高，行政院國發會於103年10月9日審議本案可行性研究時，要求交通部及市府盡量減少徵收面積，並採多元用地取得方式降低用地成本。

鄭文燦說，為順利推動中豐交流道增設計畫，他一上任後請市籍立委協助向中央爭取，他也拜會交通部與高公局協商交流道形式，考量用地範圍、經費過高及縮減推動期程，與高公局達成共識，第1期先行闢建車流比例占70%的往返台北（北向）匝環道，並預留第2期增設往返南向匝環道結構，第2期南向部分將併同五楊拓寬工程往南延伸至頭份計畫推動時再行滾動檢討辦理，總工程經費由60.98億元減至10.56億元（用地費約6.2億元），減幅達80%。