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桃竹竹苗治理平台 竹市府推跨縣市燈會小旅行

2019-06-25 17:18聯合報 記者王駿杰╱即時報導

「桃竹竹苗區域治理平台」今天下午在苗栗縣西湖渡假村舉行，其中，竹市提出「2021燈會小旅行」希望能攜手另外3縣針對交通、旅宿等項目，規劃跨縣市旅遊方案；另外，這次會議後也舉辦「穆斯林友善旅遊環境聯盟」簽署儀式，盼以尊重多元文化為基礎，提升國際觀光客源。

今年由苗栗縣政府主辦「桃竹竹苗區域治理平台」第4次首長會議，由苗栗縣長徐耀昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦及新竹縣長楊文科共同主持。

林智堅說，綜整本次會議內容，桃竹竹苗4縣市共同提出「ABLM計畫」進行合作，桃園市提出AI便民、新竹縣提出B(bike)跨縣市串連自行車道、新竹市提L(lantern)是2021台灣燈會，苗栗則是提出M(Muslim)友善穆斯林觀光環境。

林智堅指出，竹市因爭取到「2020台灣設計展」及「2021台灣燈會」兩項國際性大型活動，特別提出「燈會小旅行」合作議題，希望能邀請桃園、竹縣、苗栗共同合作，結合燈會活動推出相關旅遊方案與周遭交通、住宿等配套規劃，屆時讓來欣賞燈會的民眾能感受桃竹竹苗的特色風光與在地美食。

另外，新竹縣提出的自行車道串連，林智堅也表示認同，他說，桃竹竹苗4縣市的自行車道有些地方沒有連通，竹市17公里海岸線與桃園市永安漁港間就有斷點，許多自行車愛好者抵達終點只能折返，無法跨縣市暢遊，未來將透過區域治理平台向中央提案爭取經費，打造跨縣市間悠遊無阻的自行車漫遊友善環境。

另外，今會議後也舉辦「穆斯林友善旅遊環境聯盟」簽署儀式，市府城銷處指出，根據全球穆斯林旅遊指數，台灣為穆斯林造訪非回教國旅遊第7名，昨現場匯集四縣市經中國回教協會與台灣伊斯蘭協會認證的旅館、餐廳與嚴選攤商，希望能一起打造友善穆斯林旅遊環境，開啟桃竹竹苗觀光新契機。

今年會議由苗栗縣長徐耀昌（左二）、新竹市長林智堅（右一）、桃園市長鄭文燦（右二）...
今年會議由苗栗縣長徐耀昌（左二）、新竹市長林智堅（右一）、桃園市長鄭文燦（右二）及新竹縣長楊文科（左一）共同主持。圖／新竹市政府提供
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