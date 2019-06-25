影／龍潭青商會 塗鴉彩繪中二高橋下籃球場

2019-06-25 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭區中二高高架橋下方，地方爭取設置社區籃球場，吸引不少愛好籃球運動及青少年族群，假日也形成認養動物等愛心公益市集。龍潭青商會為活化、美化高架橋下空間，在橋墩彩繪一對巨型塗鴉，以門神的概念，象徵守護保佑地方平安，29日邀社區及青年朋友報名參賽，發揮創意進行塗鴉彩繪。

龍潭青商會會長范國華表示，龍潭中二高橋下閒置空間，地方爭取規劃為社區籃球場及兒童遊樂場等休憩設施。美中不足的是，高速公路高聳水泥橋墩景觀單調，在桃園市青年事務局等單位協助下，促成2019「愛。塗鴉」社區彩繪活動。

為了帶頭做示範、拋磚引玉，龍潭青商會日前邀請，熱愛街頭文化的藝術創作者組成「CITYMARX城市記號創意行銷工作室」，在籃球場的入口處，先設計完成「平平」、「安安」塗鴉活動主圖，以門神做概念，象徵地方信仰中心龍元宮及南天宮保佑龍潭平安，同時也展現出年輕熱血活力。

龍潭青商會除先舉辦三對三籃球賽熱場，29日上午9時廣邀年輕人及社區民眾，一同塗鴉彩繪其他橋墩，營造藝術文化與觀光亮點，活動當天邀請桃園市青年舞團演出，同時邀塗鴉藝術家到現場示範指導。

范國華表示，比賽分2個區塊，一是配合該區域兒童遊樂調性，以社區參與為主風格，偏向童趣溫馨的彩繪區，二是較為熱血，朝向街頭藝術方式呈現，較貼近年輕世代文化的塗鴉藝術區，讓年輕人有藝術文化發展的舞台，塗鴉作品也能吸引遊客，成為拍照打卡景點。報名