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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

手搖自行車助圓夢 90歲洗腎阿嬤也報名

2019-06-25 16:26聯合報 記者王駿杰╱即時報導

搖向夢想的海岸線！新竹市府社會處去年為身心障礙者引進「手搖自行車」運動器材，舉辦挑戰17公里海岸線任務，協助下肢障礙者體驗騎乘自行車樂趣，大獲好評，今年進入第二季，目前開放報名；90歲阿嬤阿香（化名）是洗腎身障者，女兒說阿香即使行動不便利，仍不願放棄在大自然中活力前行的機會，依然鼓起勇氣報名。

市府社會處指出，「手搖自行車」在台北市、新北市都曾推動過，是利用手部轉動自行車輪子，讓下肢障礙者也能享受騎自行車的樂趣，體驗「搖到哪就到哪」的樂趣，除可協助身障者身體平衡，也可透過手部及臀部肌肉的復建與活化達到運動目的，強化身障者的體能與肌耐力。

社會處指出，去年活動獲得好評，今年委託生命勵樂活輔健會成立「新竹騎跡-自由車療育樂園」，自6月30日規畫在新竹市「17公里海岸線、南寮漁港遊客中心旁」設立服務據點，幫助竹市的身心障礙者、行動不便的年長者也能夠享受無障礙自由車的健康促進體驗。

社會處指出，有興趣的身障者可向生命勵樂活輔健會報名相關手搖自行車的訓練課程與體驗，今年的訓練課程內容包括「新款科技手搖車的復健方式、進階使用與技巧、安全騎乘教育、運動傷害防護、實際公路騎乘教育訓練、登高特訓與下坡技巧、簡易安全檢查與保養維修」與「如何規畫手搖自行車輕旅行、肌少症與慢性病的預防保健」，另外還會搭配實際騎乘手搖自行車及部分時段夜騎訓練，目前已有20多名新竹各障別的民眾報名參加培訓。

社會處表示，今年自由車療育的研習時間是「6月30日、7月7日、14日、21日、28日、8月4日、11日、18日、25日、9月1日與10日的成果嘉年華會。

社會處說，今年委託生命勵樂活輔健會成立「新竹騎跡-自由車療育樂園」。圖／生命勵樂...
社會處說，今年委託生命勵樂活輔健會成立「新竹騎跡-自由車療育樂園」。圖／生命勵樂活輔健會提供
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