響應家庭暴力防治月 竹市府幸福．反家暴系列活動開跑

2019-06-25 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



全台家暴事件層出不窮，為響應「家庭暴力防治月」，竹市府社會處今天在婦女館舉行記者會，以紫絲帶為主軸，象徵「反暴力」、「性別平等」，串起一連串「幸福．反家暴」活動，由副市長沈慧虹與5個防暴社區代表及防治單位共同疾呼「暴力零容忍」，盼受家暴者勇敢站出來，走出恐懼陰霾。

社會處指出，今年以反暴力的紫絲帶為主軸規劃系列宣導活動，包含即日起開跑的「幸福．邸家」紫絲帶繪畫比賽、第二屆「幸福智慧王－網路有獎徵答」及8月17日的「紫要幸福！反暴力路跑」等活動，希望將家暴防治觀念傳遞給民眾，共同打造「無暴」的美好環境。

沈慧虹說，預防工作遠重於事後補救，市府每年編列5千多萬元致力於家暴與兒少保護工作，提供有需要的民眾家庭支持、諮商服務及保護安置等服務，一發覺需要幫助的民眾就展現暴力零容忍的態度處理，呼籲民眾發現左鄰右舍疑發生暴力事件時，可撥打113專線諮詢。