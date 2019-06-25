楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府今天上午舉行縣務會報，縣長楊文科表示，他經過議會總質詢後，加上這半年來勤跑基層，發現新竹這四年內最重要的是「3＋2」政策，意即除了原先所推動的3支箭之外，還要再加上2支小箭，縣府將推動興建焚化爐，以及設置竹北生命禮儀園區等，這對於竹北未來30年的榮景有很大的助益。

楊文科團隊目前所推動的3支箭，分別是AI智慧園區、台灣知識經濟園區、園區三期計畫的產業3支箭，縣府組成專案小組持續推動。

楊文科說，他勤跑地方這半年來，發現焚化爐、竹北生命禮儀園區有其需求，現在正是民眾所需的重要時刻，需要新竹縣府主管一起來努力，他會請縣府團隊來展開規畫並提出構想。竹北禮儀園區部分，今天起會找民政處來研擬計畫，找一個新竹縣適當的地點最為重要，裡面包括禮堂、火葬場、納骨塔等，新的設計會以溫馨氛圍為主，畢竟這是大家會經過的地方。

另外，焚化爐部分，縣府將於今年8月提出政策公告，讓有意願的人來向縣府提出，從中選擇最好的案子執行，縣府計畫採BOT的方式來做。

針對新竹縣府將推動竹北生命禮儀園區，竹北市公所主任秘書張錦河回應「樂觀其成」，因為竹北市的確有其需要，縣府願意來推動，竹北市公所也會配合，協助民眾所需。