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中央推單身婚育租金補貼 桃市青年租金補貼1年暫退場

2019-06-24 19:34聯合報 記者張裕珍╱即時報導

中央拍板「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，各縣市政府9月份開始受理申請，桃園市去年首度自推青年租金補貼，發放1年到今年6月為止，也因與中央整合暫時退場，市府住宅發展處指出，中央版本租金補貼3200元，比桃園版本4000元要少，每月平均所得規定低於最低生活費2.5倍也較嚴，月薪須在3萬6445元以下，但不須設籍，方便租屋族申請。

政府祭出住宅補貼政策多年，租金補貼最受歡迎，但申請資格其一限制單身者須40歲以上才能申請，屢被人詬病，市府去年3月29日青年節首創推出桃園青年租金補貼，開放設籍桃園、20歲到40歲單身青年申請，市長鄭文燦還加碼從每月2千元加碼到4千元，且不限戶數。

桃園版青年租金補貼政策去年首度上路，最後有445戶符合資格獲得每月4千元補助，從去年6月獲發補助，為期1年，住宅發展處長莊敬權說，桃園辦理租金補貼成效良好，獲得中央認同，中央也在今年拍板一致性方案，並擴大補助婚育家庭，因此遵照中央版，也不會加碼。

莊敬權說，中央針對不同縣市的青年與婚育家庭訂出不同級距的租金補貼，桃園為各3千2百元與4千元，資格方面，申請人每月平均所得要低於該縣市公告的最低生活費2.5倍以下，以桃園市來說薪資要在3萬6445元以下，此規範確實較去年桃園版的3.5倍、5萬1023元較嚴。

住宅發展處指出，青年與婚育家庭租金補貼將於9月份受理申請，此試辦方案，縣市政府不須出配合款，依去年經驗與中央初步規畫，釋出名額應能全額滿足，最快11月份可領到。

桃園市住宅發展處為受理租金補貼主要業務單位。記者張裕珍／攝影
桃園市住宅發展處為受理租金補貼主要業務單位。記者張裕珍／攝影
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