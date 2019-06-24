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2019竹塹國樂節7月6日開跑 14場演出樂動新竹

2019-06-24 18:53聯合報 記者張雅婷╱即時報導

專屬新竹人的國樂節要來了， 2019竹塹國樂節記者會今天登場，宣布今年竹塹國樂節於7月6日起跑，記者會上由新竹青年國樂團演出經典曲目「喜酒歌」揭開序幕，市長林智堅表示，竹塹國樂節是新竹市年度的音樂饗宴，共有14場傳統樂曲饗宴，他推薦戶外表演，國樂迷絕對不能錯過。

2019竹塹國樂節將於7月6日至28日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地舉行，推出4場售票、7場索票、3場自由入場總計14場系列活動，包含名家音樂會、親子音樂會、大師講座與以市民為主角的國樂小舞臺等內容，以「風吹樂動」為主題，希望讓愛樂民眾感受一場場震撼磅礡的演出，而竹塹國樂節今年邁入第9年，林智堅預告，明年邁入第10年將籌劃精彩的十周年活動。

文化局長黃竫蕙表示，竹塹國樂節7月6日《樂動新竹》開幕音樂會，由新竹青年國樂團藝術總監暨指揮劉江濱揭開序幕，並有香港中樂團琵琶首席張瑩演出《唐響》琵琶協奏曲、中央民族樂團演奏家吳琳演奏撥弦樂器箜篌，還有名指揮家陳中申將《彼得與狼》以國樂重新編配，用國樂演奏西方經典名曲，中西樂跨界演出，重新賦予記憶中的經典名曲不一樣的味道。

另外，黃竫蕙說，還有全國學生音樂比賽中屢獲佳績的新竹市國中、國小國樂團在7月7日演出《天籟初音》，並邀新加坡國立大學華樂團與清華、交通兩所大學在7月26日演出《雙城會》。此外，今年國樂節首度辦理國樂營隊，招募具潛力的國樂學子參加為期4天的營隊訓練，由劉江濱親自指揮學員國樂演奏技巧，並參與7月19日《群音演藝》演出。

除了音樂演出之外，另規劃大師講座，由琵琶首席張瑩及二胡名家楊雪主講；而廣受民眾歡迎好評的「國樂小舞臺」活動，7月7日晚間7點在文化局水景廣場開演。2019竹塹國樂節詳細資訊，可至竹塹國樂節官網(http://www.hcmf.tw/)查詢，或查詢臉書粉絲專頁「竹塹國樂節」。

2019竹塹國樂節將於7月6日至28日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園...
2019竹塹國樂節將於7月6日至28日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地舉行。圖／文化局提供
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2019竹塹國樂節將於7月6日至28日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園...
2019竹塹國樂節將於7月6日至28日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地舉行。圖／文化局提供
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2019竹塹國樂節將於7月6日至28日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園...
2019竹塹國樂節將於7月6日至28日在文化局演藝廳、水景廣場、將軍村圖書資訊園區及北大公園等地舉行。圖／文化局提供
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