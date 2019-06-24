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桃園角板山天幕7月完工 鄭文燦：有泰雅部落圖騰

2019-06-24 16:42聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天前往復興區了解「角板山天幕活動場興建工程」、「新竹林區管理處大溪工作站復興分站招待所再利用修復工程」進度，並表示桃園升格後，積極推動空間活化政策，目前都會區已設置多個天幕球場，依據過去經驗顯示，加蓋天幕的球場使用率平均成長6至8成，市府投入3000萬元打造角板山天幕活動場，面積約1500平方公尺，可容納約800人7月完工，屆時具備表演舞台、燈光及音響設備，功能更加多元。

此外，位於角板山的林管處大溪工作站復興分站招待所也正進行修復工程，市府投入1600萬元，工期約1 年，希望恢復這棟歷史建物的舊日風華，並打造成為「角板山故事館」（名稱暫定），增加復興區旅遊新亮點。

鄭文燦說，角板山天幕活動場座落於角板山公園內，天幕構造是以RC基礎搭配鋼構的薄膜構造，外觀如同泰雅帽，同時採用泰雅族部落圖騰，展現原住民族文化風格，天幕活動場與周遭自然景觀融合，兼具良好通風及採光，未來將成為當地舉辦活動和市民休憩的首選場所

鄭文燦表示，在復興區闢建天幕廣場非常不容易，所有工程都必須經過水保審查，工程基礎結構要求也較嚴格，因此興建成本較都會區天幕廣場大幅增加近5成，但只要當地市民愛用，市府仍會尋覓其他合適場地，闢建新的天幕廣場。

視察林管處大溪工作站復興分站招待所再利用修復工程時，鄭市長指出，復興分站招待所於日治時期完工啟用，至今已有多年歷史，也是台灣林業發展過程中的重要遺跡，103年依據文化資產保存法登錄為歷史建築，經調查建物格局保存完整。

市府去年將大溪工作站復興分站招待所列入活化清單，並爭取文化部540萬元補助，加上市府自籌款1060萬元共1600萬元規畫再利用修復工程，範圍包含建築物防水及防潮、結構系統補強、重新設計電氣系統等，未來則將打造為「角板山故事館」，舉辦展覽、介紹過去復興區林業、樟腦開發歷史，或是講座等多元文化活動。

鄭文燦也說，市府正向交通部觀光局爭取設置北橫國家風景區，同時也提出北橫風景區生態旅遊亮點計畫申請，希望爭取中央補助，沿著台七線，串聯大溪山城至達觀山、拉拉山等景點，並改善沿途之旅遊休息站、展覽館等設施，提升北橫地區觀光品質。

市議員陳瑛、陳榮基、簡志偉、市府原民局長林日龍、復興區長游正英、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧今天都到場。

桃園市角板山第一座天幕活動場7月即將完工。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市角板山第一座天幕活動場7月即將完工。圖／桃園市政府新聞處提供
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市府希望林管處大溪工作站復興分站招待所恢復歷史建物的舊日風華，並打造成為「角板山...
市府希望林管處大溪工作站復興分站招待所恢復歷史建物的舊日風華，並打造成為「角板山故事館」（名稱暫定），增加復興區旅遊新亮點。圖／桃園市政府新聞處提供
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鄭文燦今天到復興區了解「角板山天幕活動場興建工程」、「新竹林區管理處大溪工作站復...
鄭文燦今天到復興區了解「角板山天幕活動場興建工程」、「新竹林區管理處大溪工作站復興分站招待所再利用修復工程」進度。圖／桃園市政府新聞處提供
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角板山天幕活動場有泰雅族圖騰裝飾。圖／桃園市政府新聞處提供
角板山天幕活動場有泰雅族圖騰裝飾。圖／桃園市政府新聞處提供
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林管處大溪工作站復興分站招待所日據時期啟用，有多年歷史，也是台灣林業發展過程中的...
林管處大溪工作站復興分站招待所日據時期啟用，有多年歷史，也是台灣林業發展過程中的重要遺跡。圖／桃園市政府新聞處提供
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修復鄭文燦
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