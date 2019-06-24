桃園角板山天幕7月完工 鄭文燦：有泰雅部落圖騰

2019-06-24 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天前往復興區了解「角板山天幕活動場興建工程」、「新竹林區管理處大溪工作站復興分站招待所再利用修復工程」進度，並表示桃園升格後，積極推動空間活化政策，目前都會區已設置多個天幕球場，依據過去經驗顯示，加蓋天幕的球場使用率平均成長6至8成，市府投入3000萬元打造角板山天幕活動場，面積約1500平方公尺，可容納約800人7月完工，屆時具備表演舞台、燈光及音響設備，功能更加多元。

此外，位於角板山的林管處大溪工作站復興分站招待所也正進行修復工程，市府投入1600萬元，工期約1 年，希望恢復這棟歷史建物的舊日風華，並打造成為「角板山故事館」（名稱暫定），增加復興區旅遊新亮點。

鄭文燦說，角板山天幕活動場座落於角板山公園內，天幕構造是以RC基礎搭配鋼構的薄膜構造，外觀如同泰雅帽，同時採用泰雅族部落圖騰，展現原住民族文化風格，天幕活動場與周遭自然景觀融合，兼具良好通風及採光，未來將成為當地舉辦活動和市民休憩的首選場所

鄭文燦表示，在復興區闢建天幕廣場非常不容易，所有工程都必須經過水保審查，工程基礎結構要求也較嚴格，因此興建成本較都會區天幕廣場大幅增加近5成，但只要當地市民愛用，市府仍會尋覓其他合適場地，闢建新的天幕廣場。

視察林管處大溪工作站復興分站招待所再利用修復工程時，鄭市長指出，復興分站招待所於日治時期完工啟用，至今已有多年歷史，也是台灣林業發展過程中的重要遺跡，103年依據文化資產保存法登錄為歷史建築，經調查建物格局保存完整。

市府去年將大溪工作站復興分站招待所列入活化清單，並爭取文化部540萬元補助，加上市府自籌款1060萬元共1600萬元規畫再利用修復工程，範圍包含建築物防水及防潮、結構系統補強、重新設計電氣系統等，未來則將打造為「角板山故事館」，舉辦展覽、介紹過去復興區林業、樟腦開發歷史，或是講座等多元文化活動。

鄭文燦也說，市府正向交通部觀光局爭取設置北橫國家風景區，同時也提出北橫風景區生態旅遊亮點計畫申請，希望爭取中央補助，沿著台七線，串聯大溪山城至達觀山、拉拉山等景點，並改善沿途之旅遊休息站、展覽館等設施，提升北橫地區觀光品質。