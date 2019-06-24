影／苗栗市福利政策第1箭 市長：不會排擠基層建設

2019-06-24 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市長邱鎮軍競選期間所提福利政策3箭，今天射出第1箭，啟動敬老生日禮金，邱鎮軍、苗栗市民代表會主席邱炳光等人為102歲人瑞黃興亮、6名壽公壽婆，及各里老人代表，同唱生日快樂歌及切蛋糕慶生，並安排孩童客家相聲表演，場面溫馨熱鬧。

市公所指出，設籍苗栗市居住滿1年以上、65歲以上老人，追溯到今年1月，至7月前生日者，7月6日、7日上午9點到下午2點，可攜帶身分證明文件及印章至市公所領取，期間未能至公所領取，將由里幹事到家發放。

邱鎮軍說，他競選市長期間所提敬老生日禮金等3項福利，主要考量高齡化社會，及人口減少，希望可以留人，鼓勵生產，讓市民安居樂業，市公所不是只有花錢，並規畫財源，爭取社會資源支持等管道，3項福利經費不會排擠到基層建設。

「苗栗縣苗栗市敬老禮金發放自治條例」規定，65歲到79歲生日禮金每人500元，80歲到99歲3000元，100歲以上1萬2000元，今年1到7月敬老生日禮金，將發放約8440人、967萬5000元，明年再發婦女生育津貼，及補助國中小學營養午餐，邱鎮軍強調市公所財政有規畫，新的福利不會排擠基層建設。