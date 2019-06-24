高峰非營利幼兒園動土 明年招收150名幼兒

2019-06-24 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



高峰國小位於高峰地區鄰近竹科，人口持續增長、就學需求也增加，高峰非營利幼兒園今天動土，將打造融合周遭自然環境的森林庭園，幼兒園擴建後原招收90名的小型幼兒園，預計明年8月完工，屆時將增收60名，共可招收5班共150位幼兒。

教育處指出，預估高峰地區未來人口增加，國小可能有增班需求，因此妥善運用高峰國小校內老舊籃球場，報廢後重新活化興建幼兒園舍，為了提供幼兒自然友善的學習環境，高峰國小非營利幼兒園從興建開始，透過「新校園運動」工作坊，規劃出與周邊自然環境融合的森林庭園，建築本身以多層次的白色斜屋頂最吸睛，並打造具有風雨操場功能的戶外活動場所。

副市長沈慧虹表示，自然環境的薰陶是培養幼兒不受限創意的最佳園地，新園舍希望讓幼兒能在自然、舒適、溫馨及充滿自由發展的想像空間中安全學習成長，未來活動教室能延伸至相鄰的後院，使幼兒的活動場域更可延伸至戶外，與大自然的環境接軌。高峰國小校長劉向欣表示，親近自然與大自然融為一體，將成為高峰非營利幼兒園獨有特色。