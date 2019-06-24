親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

高峰非營利幼兒園動土 明年招收150名幼兒

2019-06-24 14:51聯合報 記者張雅婷╱即時報導

高峰國小位於高峰地區鄰近竹科，人口持續增長、就學需求也增加，高峰非營利幼兒園今天動土，將打造融合周遭自然環境的森林庭園，幼兒園擴建後原招收90名的小型幼兒園，預計明年8月完工，屆時將增收60名，共可招收5班共150位幼兒。

教育處指出，預估高峰地區未來人口增加，國小可能有增班需求，因此妥善運用高峰國小校內老舊籃球場，報廢後重新活化興建幼兒園舍，為了提供幼兒自然友善的學習環境，高峰國小非營利幼兒園從興建開始，透過「新校園運動」工作坊，規劃出與周邊自然環境融合的森林庭園，建築本身以多層次的白色斜屋頂最吸睛，並打造具有風雨操場功能的戶外活動場所。

副市長沈慧虹表示，自然環境的薰陶是培養幼兒不受限創意的最佳園地，新園舍希望讓幼兒能在自然、舒適、溫馨及充滿自由發展的想像空間中安全學習成長，未來活動教室能延伸至相鄰的後院，使幼兒的活動場域更可延伸至戶外，與大自然的環境接軌。高峰國小校長劉向欣表示，親近自然與大自然融為一體，將成為高峰非營利幼兒園獨有特色。

教育處長黃錦能指出，市長林智堅上任後，持續增加公幼與非營利幼兒園入學名額，盼減輕更多家庭的負擔，除高峰國小非營利幼兒園與上月動工的三民國小附設幼兒園，華德福實驗小學與關埔國小附設之非營利幼兒園也持續推動中，4所學校爭取中央經費超過1億，投入共超過1.7億元，全市公幼與非營利幼兒園所名額將增加1380個名額。

高峰非營利幼兒園今天動土，將打造融合周遭自然環境的森林庭園，預計明年8月完工，屆...
高峰非營利幼兒園今天動土，將打造融合周遭自然環境的森林庭園，預計明年8月完工，屆時將增收60名，共可招收5班共150位幼兒。圖／新竹市府提供
分享
高峰國小非營利幼兒園模擬圖。圖／新竹市府提供
高峰國小非營利幼兒園模擬圖。圖／新竹市府提供
分享
高峰國小非營利幼兒園模擬圖。圖／新竹市府提供
高峰國小非營利幼兒園模擬圖。圖／新竹市府提供
分享

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

桃市缺新住民語資師 首辦聯合甄選30日試教及口試

2019-06-24 15:43

影／苗栗市福利政策第1箭 市長：不會排擠基層建設

2019-06-24 14:52

桃園農博碳索生活館 升格桃園第15處環教設施場所

2019-06-24 14:13

中原大學科技及設計助市定古蹟 德馨堂風華再現

2019-06-24 12:49

行道樹怎修 桃市定規範

2019-06-24 00:40

桃園護老樹 私有地、宮廟未列管

2019-06-24 00:38

竹北、新埔想連結在地產業 觀光不用往外跑

2019-06-24 00:33

休閒農業區 竹縣府擬增2處

2019-06-24 00:31

竹市500志工淨海30天 清出1噸垃圾

2019-06-23 23:56

新竹市好市多晚間突停電 網友憂未來各區輪流停

2019-06-23 21:06

泰國人眼中的桃園 「水晶晶」真的漂亮

2019-06-23 17:23

竹市500位志工連續30天淨海 清出1噸海洋垃圾

2019-06-23 14:42

新竹舊城美食精銳盡出 竹塹媽媽與竹科太太廚藝鬥熱鬧

2019-06-23 13:48

學校旁就是水岸風光 國小畢業生划獨木舟清理埤塘

2019-06-23 12:18

竹縣新埔國中禮堂通過審議 登錄為歷史建築

2019-06-23 10:26

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

被搬家公司當作免費清運員 清潔隊幫收廢家具喊卡

2019-06-23 21:10

大巨蛋專案報告挨轟 柯P嗆：你們就是要把我綁在議會

2019-06-24 11:24

彰化廢木家具重生 物美價廉行家搶著要

2019-06-23 18:24

新竹市好市多晚間突停電 網友憂未來各區輪流停

2019-06-23 21:06

台北上海雙城論壇7月4日登場 柯文哲率隊出席

2019-06-23 19:13

慘！ 綠島一周2隻抱卵保育類椰子蟹遭路殺

2019-06-23 18:11

基隆民宅燒逾10小時 市區賣場空氣清淨機竟亮紅燈

2019-06-24 12:07

泰國人眼中的桃園 「水晶晶」真的漂亮

2019-06-23 17:23

5大原因 基隆鎖管季快抓不到鎖管

2019-06-24 00:11

整理包／暑假去哪玩？ 新北特色公園玩水玩沙玩翻天

2019-06-24 07:53

高嘉瑜基隆母校要拆了 新校園將增120汽車停車位

2019-06-24 12:06

他辭工程師返鄉種好芒果 嘆無力喚回農村流失青年

2019-06-24 09:09

高市府施鐵腕 大寮農地違規廢五金場今天強制拆除

2019-06-24 11:47

好熱！ 台南這處綠屋頂 環局檢測卻可降溫8度

2019-06-24 07:52

村長父子「老實」種芒果 養出一群死忠客

2019-06-24 09:08

拍阿里山神木不再擠來擠去 多功舞台友善樹木和遊客

2019-06-24 09:22

影／基隆鎖管季15年小卷產量對半砍 學者：請支持休漁

2019-06-23 22:40

高雄路燈新風貌 明年底全部換為LED燈

2019-06-23 21:47

大環境嚴峻台南實體書店凋零 昔日風光回不去

2019-06-23 21:48

國民黨台東立委初選民調24日啟動 2參選人全力衝刺

2019-06-23 20:08

仁武警分局「愛與鐵血」男主角 金榜題名

2019-06-24 11:17

重現失傳千年天目茶碗 藝術家張桂維佛館開展

2019-06-23 21:11

高雄馬頭山爭取 想納入泥岩惡地地質公園

2019-06-23 20:10

不畏逆境 台南實體書店如何求生

2019-06-23 22:20

影／盧秀燕團隊被逐 藍批綠失格、綠嗆「是議事局嗎？」

2019-06-24 15:16

影／苗栗市福利政策第1箭 市長：不會排擠基層建設

2019-06-24 14:52

台中機場無民航專用道 網友批「百姓要什麼 政府不知」

2019-06-23 23:45

高雄農村社區新體驗 美濃客家庄里的滇緬風情

2019-06-23 21:08

台糖江南渡假村將辦獨木舟排名賽 送湖上Villa住宿券

2019-06-23 19:14

高雄市觀光局要在愛河畔重現畔仲夏戀曲

2019-06-23 23:04

台南安平港內外變成陰陽海 環保局檢測應該是高溫造成

2019-06-23 15:24

清淤引活水 新北270年古圳重生

2019-06-24 00:23

社子島文資今天4分鐘審1處？ 自救會抗議

2019-06-24 00:04

無民航專用道 台中國際機場難升級

2019-06-23 23:38

亞航穆斯林拍攝團 放送港都魅力風采

2019-06-23 21:55

行道樹怎修 桃市定規範

2019-06-24 00:40

小卷產卵期禁漁 拚今年上路

2019-06-24 00:11

降低花東車禍傷亡 柯文哲：拓寬台9線

2019-06-23 23:56

抗議屏東高工強占民地 居民將與蔣月惠北上總統府陳情

2019-06-24 14:24

竹北、新埔想連結在地產業 觀光不用往外跑

2019-06-24 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top