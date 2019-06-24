桃園農博碳索生活館 升格桃園第15處環教設施場所

2019-06-24 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



2019桃園農業博覽會將於9月登場，農博園區明年轉型為常態性環境基地，其中，園區內的「碳索生活館」以二手貨櫃為基本架構，館內展示品全來自環保回收用材質，展現減碳精神，場館近月通過環保署審查，成為桃園市第15處環境教育設施場所，增添農博環教亮點。

桃園市環境教育設施場所分別為東眼山自然教育中心、三洽水環境教育中心、虎頭山環境教育園區、友達光電龍潭廠區水資源教育館、八德埤塘自然生態公園與石門水庫等15處戶外或室內場館，最新一處為新屋氣象站旁農業博覽會園區內的「碳索生活館」，是桃園第15處。

環保局指出，碳索生活館以二手貨櫃為基本架構，館內所有展示物及裝飾品皆選用環保材質或回收材料呈現，為突顯「碳」與生活的關聯，讓體認地球各種環境問題和碳排放的密切關係，全館運用自然採光，減少室內照明，並以挑高屋頂、可調式百葉窗，達到通風、自然對流的效果，大量降低能源消耗，確實達到低碳環保的精神。