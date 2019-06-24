中原大學科技及設計助市定古蹟 德馨堂風華再現

2019-06-24 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



為協助地方發展特色與保存文化資產，中原大學景觀系周融駿、商設系陳靜宜、建築系葉俊麟3位老師帶學生了解桃園市定古蹟「德馨堂」歷史和建築文化，運用設計與科技的專業，以創新思維協助古蹟重現風華。

研究過程也和社區互動，有學生發展AR擴增實境還原古蹟舊貌並減少紙本印刷對環境的負擔，也有學生設計小朋友喜愛的立體書、長輩愛收藏的馨香草本「福祿壽」擴香石等等，期望拉近不同年齡層民眾與古蹟的距離，透過文創設計讓更多人看見歷史與文化的價值。

「德馨堂」陳家古厝座落在蘆竹區南山路三段鄰近機捷山鼻站，興建於清朝光緒年間，距今已有119年歷史，是北台灣少數保存良好的閩式傳統建築，曾被劃入機捷區段徵收範圍，在子孫奔走爭取下得以保存並獲列為市定三級古蹟。「德韾堂」屋脊呈燕尾造型，勾勒出美麗的天際線，在古代是官宦之家，現代則是祠堂空間代表建築。

中原大學景觀系副教授周融駿同時兼文創設計碩士學位學程主任，他表示德馨堂鄰近大古山風景區，是觀賞海景及飛機起降的知名景點，為協助地方創生及發展觀光，跨系所課程「文化創意產業研究」鼓勵學生以德馨堂的文化歷史為基礎，設計並實作相關文創衍生商品，為訪客創造互動樂趣與五感體驗，讓德馨堂不只是古蹟，也是寓教於樂的休閒場所。

中原建築碩一交換生趙成瑜等人設計運用AR，擴增實境取代傳統印刷簡介，以3D建模還原老建築居家風貌及遺失的古物，遊客只要透過手機下載軟體並掃描QR code，即可將傳遞指標與信息投射於場景中。趙成瑜說，利用AR技術可探尋人與空間的新舊連結，突破平面媒體單向溝通模式，經過課程學習讓她看到了更多的可能性，這次來台收穫豐碩。

另一組學生透過VI視覺識別設計及立體拼圖與立體書等，將德馨堂的建築特色表現出來，希望讓遊客帶走屬於德馨堂的文化創意。組員文創碩一陳依紋說，這次課程讓他有機會透過實作落實文創的價值，在收集資料、調查過程中，更加了解德馨堂的豐富內涵，也感受到陳氏子孫守護古厝的心意，希望透過文創設計讓德馨堂發揚光大。

進入德馨堂正廳「福祿壽」三個巨幅書法字入眼簾，具有信仰與宗族傳承意涵，中原設計博二林慧娟等人發想「蝙蝠」、「水鹿」、「烏龜」的造型聯想，延伸出德馨堂專屬的文創產品草本擴香石，學生設計、灌模、完成實品，延續「馨」香味與「福祿壽」之精神。

「沒想到老房子可以用這麼有趣的方式被人看見」，桃園市伯達宗族會負責維護德馨堂，總幹事陳定弘特別感謝中原大學為德馨堂所做的文創設計，對於中原學生的創意既驚喜又感動，目前雙方正在洽談授權合作的可行性，期望能透過學生的創意表現，賦予古蹟新的時代意義。