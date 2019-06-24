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蔡政府推能源轉型三年 最新民調：近6成民眾不知方向

竹縣青年博物學家創意徵件 最高獎金2萬元

2019-06-24 09:49聯合報 記者郭政芬╱即時報導

青年博物學家創意徵件開跑！徵件時間即日起至7月30日截止，歡迎對新竹縣地方文化推廣有創意、有想法的民眾參加。入選團隊將獲得2萬元作為計畫實踐基金，作品並將在11月的「風味新竹文化節」展出! 新竹縣長楊文科熱誠歡迎有興趣的年輕朋友們共襄盛舉！

新竹縣擁有豐富多元的地方文化，而保存與傳承地方特色是各鄉鎮地方文化館的使命。為開創新竹縣地方文化館不同的經營創意及推廣方向，「創意徵件」期待想投入文化領域的青年學子、或有志推廣地方文化的民眾參與挑戰，發揮創意，與縣內地方文化館直接對話，灌注新的創意能量。

徵件主題需以新竹縣內地方文化館為主軸進行創意發想，包含新竹縣縣史館、老湖口天主堂文化館、竹東文創藝術村、五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館、張學良故居、蕭如松藝術園區、劉興欽漫畫教育博物館、新瓦屋客家文化保存區、紙寮窩造紙工坊等，也開放參賽者發揮創意，自行提案縣內其他文化設施或機構為合作對象。

提案種類包含遊程規劃、文創產品、田野調查或是文宣設計（詳見簡章）。只要對新竹縣地方文化推廣有創意想法者，年齡不限，1人或2人(含)以上團隊，檢附相關證明文件即可參加。徵件簡章請至網站：https://www.facebook.com/hchcc.lcm/自行下載。洽詢電話：0922-306389 莊小姐；03-5510201轉205．新竹縣政府文化局簡小姐。

徵件時間即日起至7月30日截止，歡迎對新竹縣地方文化推廣有創意、有想法的民眾參加...
徵件時間即日起至7月30日截止，歡迎對新竹縣地方文化推廣有創意、有想法的民眾參加。記者郭政芬／攝影
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作品並將在11月的「風味新竹文化節」展出! 新竹縣長楊文科熱誠歡迎有興趣的年輕朋...
作品並將在11月的「風味新竹文化節」展出! 新竹縣長楊文科熱誠歡迎有興趣的年輕朋友們共襄盛舉。記者郭政芬／攝影
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