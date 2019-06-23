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泰國人眼中的桃園 「水晶晶」真的漂亮

2019-06-23 17:23聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市府觀光旅遊局在泰國曼谷邀當地部落客分享桃園旅遊趣，局長楊勝評（左四）親自上...
桃園市府觀光旅遊局在泰國曼谷邀當地部落客分享桃園旅遊趣，局長楊勝評（左四）親自上陣推廣。圖／市府提供
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桃園市政府觀光旅遊局爭取拓展泰國旅遊市場，主動出擊，以「桃園水晶晶」為主題，前進曼谷推廣觀光，今天為曼谷「Taiwan onemore time」推廣活動，安排曾來桃園旅遊的網紅部落客分享桃園旅遊趣，現場吸引許多當地民眾詢問。

泰國在地民眾表示：以往對桃園這個城市除了為機場所在地外，也了解原來桃園很好玩! 不管是小烏來天空步道、寺廟、大溪老街、咖啡廳、老茶廠與在地小吃，原來都很值得探訪一遊!

桃園市政府觀光旅遊局4-6月邀請多名泰國部落客、媒體實際走訪桃園景點，包括大溪老街、小烏來天空步道、石門水庫、觀光工廠、寺廟等景點，深入體驗桃園在地文化，感受多元風貌!

與泰國部落客交流的過程中，了解到泰國人的旅遊喜好，譬如泰國旅客喜歡拍攝各類網美照，購物和夜市也是遊程首選，也對DIY體驗行程極有興趣，鳳梨酥、球鞋、便利商店的咖啡更是必買商品。

桃園市府觀光旅遊局長楊勝評局長表示：6月20日與桃園30家業者共組「桃園水晶晶旅遊推介團」，在曼谷舉辦多場部落客與媒體分享會，推展桃園吃喝玩樂趣，安排泰國網紅部落客於人潮聚集的百貨商場，一同分享桃園有趣的旅遊體驗，也加強行銷桃園國際友善旅遊方案，特推出聯航機加酒套裝方案與行李直送一條龍的旅遊服務，積極搶攻即將延長泰國旅客赴台免簽試辦一年的旅遊觀光大餅。

觀旅局表示，泰文的「水」和台語的美發音相同，水在泰文中有「漂亮」的意思，晶晶則代表「真的」，所以水晶晶意謂真的漂亮。

桃園市府觀光旅遊局在泰國曼谷邀當地部落客分享桃園旅遊趣。圖／市府提供
桃園市府觀光旅遊局在泰國曼谷邀當地部落客分享桃園旅遊趣。圖／市府提供
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