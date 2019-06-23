竹市500位志工連續30天淨海 清出1噸海洋垃圾

2019-06-23 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為響應聯合國「世界海洋日」，新竹市持續推動淨海活動，今天在南寮漁港貝殼公園，辦理《海海海》竹塹三態子守護祭，今年新竹市世界海洋日活動是歷來規模最大、最深入、最年輕，香山少年聯合水環境巡守隊共500位志工，展開「最大規模」30日連續淨海，更有海底撈巡守隊背著潛水裝備執行的海洋垃圾清除。

市長林智堅說，新竹市整治水環境有成，優異表現獲中央肯定，「海洋污染防治考核」連續兩年分別獲得環境保護署及海洋委員會海洋保育署考核「優等」殊榮，感謝市民朋友及熱心團體高度配合，用實際行動展現守護海洋資源的初心，打造永續環保家園。

林智堅市長強調，根據統計數字，每年有800萬公噸塑膠垃圾流入海洋，相當於每分鐘把一輛垃圾車的塑膠倒進海裡，預估到2050年，海洋裡塑膠將與魚類一樣多。台灣四面環海，受到洋流、黑潮與季風的影響，被迫成為各國海洋垃圾匯集據點之一，而國人自己所製造的垃圾也是污染貢獻者之一，特別呼籲民眾啟動關懷環境的具體行動，培養環保好習慣，從源頭進行廢棄物減量。

環保局長江盛任指出，本年度《海海海》竹塹三態子守護祭有三項特色：規模最大、最深入、最年輕；首先，「最年輕」的淨海團體香山少年，由新竹華德福實驗學校孩子和父母，成立「香山少年」，與竹市水環境巡守隊500位志工5月22日起至6月20日連續淨海30天，鎖定潮起潮落、海水經常帶進垃圾的金城湖旁「客雅溪出海口」與「南港賞鳥區」旁兩處灘地，守護海洋守護生態，更是新竹市十多年來「規模最大」的淨海活動，期間共清除約600公斤廢棄物、400公斤資源物等龐大的海洋垃圾。

另外，於去年成立的「海底撈」巡守隊也是亮點，隊員背著潛水裝備深入海底十幾公尺執行「海洋超級任務」，期間清除超過200件海洋垃圾。今日現場也透過「淨海30」影片，讓民眾目睹淨海前後的鮮明對比，自我省思主動為海洋環境盡份心力。

已持續淨海4年的「香山少年」團長張淨寬先生及海底撈巡守隊陳爵隊長呼籲，末端的淨海動作無法永久解決海洋垃圾污染的問題，人們一定要從源頭開始垃圾減量、不亂丟垃圾，才能根除海洋垃圾污染，同時邀請更多父母帶孩子來加入淨海志工行列，感受最震撼的海洋環境教育。