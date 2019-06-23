新竹舊城美食精銳盡出 竹塹媽媽與竹科太太廚藝鬥熱鬧

2019-06-23 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「新竹舊城好食祭」今天上午10時至下午4時在城隍廟與中山路口登場，早上雖然伴隨著間歇性雨勢，但遊客絲毫遊興不減，依然吸引近千人參與活動，「新竹舊城好食祭」也匯集來自各地的老饕前來品嘗限定美食，店家業者忙著料理一道一道菜，讓饕客們一起享受在地新竹味，同慶好食祭。

新竹市政府表示，「新竹舊城好食祭」活動由交通部觀光局春遊專案的經費補助，讓外縣市遊客聞香而來，第一站就從城隍廟廟口美食開始認識新竹，產業發展處長吳甲天表示，近年市府觀光推廣不遺餘力，針對城市美食以舊城區為核心，重現新竹舊城區復古美食的溫暖故事，用回憶美食打動人心。

活動上還有曾於台灣美食展廚藝競賽奪金牌的型男主廚楊盛堯Max，針對新竹米粉、摃丸料理出「日式海苔干貝炒米粉」、「美式摃丸堡」的巧妙風味，突破以往米粉、摃丸料理方式，讓大家可以用最簡單的料理方式嘗鮮享受新竹名產美食。

現場還有不少限定美食，包含米粉、摃丸業者推出焗烤米粉和牛摃丸米粉、黃金咖哩摃丸與秘汁老滷摃丸等限定菜色，在地名店「漁香甜不辣」以及「鴨香飯」老闆，現場分享這次對於新竹舊城好食祭所推出的限定版美食，甜不辣從中式料理轉為日式吃法的「會跳舞的漁香」以及非常吸睛的「鴨霸飯」。