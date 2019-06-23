影／流浪犬錢多多 全校師生都愛牠

2019-06-23 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「我叫錢多多！」苗栗縣後龍鎮中和國小2年前來了一隻流浪的小黑狗，師生討論後決定收養牠，帶牠植晶片、打疫苗，還辦命名票選、選拔關懷志工輪流照顧「多多」，原本牠畏縮怕生，相處後與孩子十分親密，更成為學校推動生命、品德教育最佳教材。

中和國小校長紀介五、總務主任彭美玲說，多多到校時只有三、四個月大，是隻母狗，且因營養不良顯得很瘦弱，前年底校方認養牠並送去植晶片、打疫苗、結紮，剛到校的前半年牠顯得很畏縮，不太跟大家互動。

多多被收留後命運從此改觀，這半年時間學校安排連串的教育活動，其中命名票選由各年級推出6個名字，包括黑皮、小黑、毛毛、Lucky、錢多多、麻糬，結果錢多多的名字勝出，學校還指導學生如何照顧小狗，教大家認識狗兒應該少吃或不能吃的食物，多多也開始跟學生們熟悉，互動愈來愈親密，還有學生以「多多」當主題參加校外作文比賽獲獎。

中和國小結合生命、品德教育課程來照顧多多，也選拔關懷志工負責多多餵養、洗澡、抓蝨子等工作，多達四、五十人報名，經徵求家長同意並由學生票選，選出12人，每天2人負責照料多多，假日、寒暑假也有學生到校。

應屆畢業生徐羽欣、鄭珮芯說，多多看到人都會上前不停嗅聞，高興時還會撲上來玩耍，尤其假日牠看到有同學到校，都會開心直接撲上來。