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影／流浪犬錢多多 全校師生都愛牠

2019-06-23 07:39聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

「我叫錢多多！」苗栗縣後龍鎮中和國小2年前來了一隻流浪的小黑狗，師生討論後決定收養牠，帶牠植晶片、打疫苗，還辦命名票選、選拔關懷志工輪流照顧「多多」，原本牠畏縮怕生，相處後與孩子十分親密，更成為學校推動生命、品德教育最佳教材。

中和國小校長紀介五、總務主任彭美玲說，多多到校時只有三、四個月大，是隻母狗，且因營養不良顯得很瘦弱，前年底校方認養牠並送去植晶片、打疫苗、結紮，剛到校的前半年牠顯得很畏縮，不太跟大家互動。

多多被收留後命運從此改觀，這半年時間學校安排連串的教育活動，其中命名票選由各年級推出6個名字，包括黑皮、小黑、毛毛、Lucky、錢多多、麻糬，結果錢多多的名字勝出，學校還指導學生如何照顧小狗，教大家認識狗兒應該少吃或不能吃的食物，多多也開始跟學生們熟悉，互動愈來愈親密，還有學生以「多多」當主題參加校外作文比賽獲獎。

中和國小結合生命、品德教育課程來照顧多多，也選拔關懷志工負責多多餵養、洗澡、抓蝨子等工作，多達四、五十人報名，經徵求家長同意並由學生票選，選出12人，每天2人負責照料多多，假日、寒暑假也有學生到校。

應屆畢業生徐羽欣、鄭珮芯說，多多看到人都會上前不停嗅聞，高興時還會撲上來玩耍，尤其假日牠看到有同學到校，都會開心直接撲上來。

多多非常乖巧，學生上課時牠不會進教室，安靜地在走廊、校園四周「巡邏」，校外的流浪犬也很少闖入學校，可說最稱職的警衛，是全校師生貼心的好夥伴，校內拍團體照少不了牠，張貼的教職員群像海報，多多的「玉照」也在其中，令人莞爾。

流浪犬「多多」被中和國小全校師生收容，成了校內親密的好夥伴。記者胡蓬生／攝影
流浪犬「多多」被中和國小全校師生收容，成了校內親密的好夥伴。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣中和國小校內的教職員工群像，校狗「多多」也名列其中。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣中和國小校內的教職員工群像，校狗「多多」也名列其中。記者胡蓬生／攝影
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流浪犬「多多」被中和國小全校師生收容，成了校內親密的好夥伴。記者胡蓬生／攝影
流浪犬「多多」被中和國小全校師生收容，成了校內親密的好夥伴。記者胡蓬生／攝影
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多多與學生互動親密。記者胡蓬生／攝影
多多與學生互動親密。記者胡蓬生／攝影
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中和國小因收容流浪犬「多多」，結合推動一連串的生命、品德教育課程。記者胡蓬生／攝...
中和國小因收容流浪犬「多多」，結合推動一連串的生命、品德教育課程。記者胡蓬生／攝影
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