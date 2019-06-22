影／失蹤的10隻初生小狗「找到了」收容所內受照料

2019-06-22 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗市維祥社區有隻流浪母狗「旺旺」，附近人家常提供食物餵養，日前牠生了一窩10隻小狗，但上周整窩小狗都不見，旺旺發現後焦急四處尋找，到餵養人家吃東西時，還因漲奶一路滴奶水，讓社區愛狗居民不捨，議論紛紛，有人說小狗被清潔隊捉走，有人說被送往動物收容所，還有人擔心一窩小狗都未離乳，離開母狗難存活。

最近有人到苗栗縣動物收容所查看，發現旺旺的10隻小狗在同一間狗舍內受到妥善照料，小狗不需人工餵奶，已能進食一般飼料，搶起食物個個活力十足，居民得知小狗安然無恙，總算鬆了口氣。

流浪犬貓前年2月實施零撲殺政策，苗栗縣動物保護防疫所近年針對流浪犬貓推動多項配套及多元認養、回歸社區等措施，依農委會統計，縣內流浪犬呈逐年遞減趨勢，動防所鼓勵民眾認領養代替購買，更不應遺棄寵物。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義指出，一般未離乳的幼犬、幼貓要人工餵養照料，存活率較低，民眾發現整窩幼犬，有可能只是母犬暫時離開覓食，這種情況就不適合捕捉收容，鄉鎮市清潔隊現已不擔負捕抓流浪狗的任務，流浪犬貓都由動防所負責捕捉，依對社區影響程度排定優先順位。

他指出，依農委會統計，98年苗栗流浪犬推估有6543隻，104年2435隻，去年已減為1685隻；實施零撲殺政策，同時從前端源頭管理、中端收容，到末端推多元認養推各項配套，此外還有捕捉、防疫結紮、回歸社區的TNR作法。

張俊義表示，動防所每年下鄉辦約140場免費犬貓晶片植入、疫苗注射，每年也都有犬貓絕育補助，公狗補助800元、母狗1500元，一年還有30場犬貓免費絕育活動，這些措施日見成效，縣內家犬貓數量增加、流浪犬貓數量逐年遞減。