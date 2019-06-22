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國際大廠思科、岱凱 桃園打造台灣首座智慧互動球場

2019-06-22 21:43聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天下午到桃園國際棒球場，出席桃園智慧互動球場創新合作備忘錄簽訂儀式。鄭文燦表示，市府與國際大廠思科、岱凱攜手合作，將桃園國際棒球場升級為國內首座智慧互動球場，球迷只要透過手機APP，就能進行智慧點餐、智慧購票等，並提供許多互動功能，結合美日技術能力，帶給球迷數位化、智慧化、科技化的全新觀賽體驗。

在桃園市長鄭文燦，以及亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮等人見證下，由日本NTT集團旗下的岱凱（Dimension Data）結合思科（Cisco）與Lamigo桃猿隊代表共同簽訂，智慧互動球場創新應用合作備忘錄，未來將運用數位科技開發技術創新應用，將桃園國際棒球場打造為先進智慧互動球場，提供球迷全新的數位新體驗。

為協助物聯網相關產業的發展，並加強與桃園在地連結，提供市民更好的智慧城市應用服務，亞洲．矽谷計畫執行中心與桃園市政府，積極協助思科與Lamigo球團溝通，並協助爭取相關計畫資源共同促成，讓智慧球場的推動往前邁出一大步。

未來將借助數位科技，讓球迷獲得便利的服務與創新體驗，讓智慧棒球場成為桃園智慧城市的新亮點。智慧球場的具體落實，也將是青埔地區智慧城市發展的重要里程碑，未來相關智慧城市應用服務，可望逐步向外延伸與擴展，帶動青埔智慧城市的整體發展。

鄭文燦市長在簽約儀式中，特別感謝亞洲．矽谷計畫執行中心的大力協助，促成此次Lam go桃猿隊與2家國際科技大廠合作。其中岱凱為日本NTT集團旗下的全球資訊科技整合和管理服務供應商，而思科則來自於美國，兩者在全球數位科技領域上皆有舉足輕重的地位。

亞洲．矽谷計畫執行中心，期望能透過引進2家國際大廠，結合美日技術能量，帶給台灣球迷數位化、智慧化和科技感觀賽體驗，並進一扶持在地運動產業及物聯網產業的發展。

桃園市長鄭文燦（右五）及亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮（右四）共同見證，日本...
桃園市長鄭文燦（右五）及亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮（右四）共同見證，日本NTT集團旗下岱凱、思科與Lamigo桃猿隊代表，共同簽訂智慧互動球場創新應用合作備忘錄。圖／亞洲．矽谷提供
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