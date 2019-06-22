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影／道卡斯族新港社募集老照片 紀錄部落歷史

2019-06-22 20:33聯合報 記者劉星君╱即時報導

道卡斯族雖未取得原住民族合法身份，苗栗縣道卡斯文化協會，今年度在原住民族委員會平埔族活力計畫內容，募集老照片，寫下部落故事，透過老照片整理、分類與出版，讓過去長輩們的生活點滴能永久保存。

苗栗縣道卡斯文化協會營造員蕭綾均說，道卡斯族在苗栗縣新港社又分東、西社，早期是道卡斯族領地，很多古文物存在角落，尚未被發掘，老照片會隨族人老去慢慢流失，把握時間，訪談耆老，記錄部落故事，讓部落歷史更完整。

蕭綾均說，募集老照片計畫，主要以苗栗縣道卡斯族新港社為主，希望找出家中1990年以前拍的老照片，照片內容形式不拘，無論生活照、結婚照、慶典、文化活動等任何照片都可以，只要裡面有新港社的人或拍攝地點在新港社即可。

蕭綾均說，若有找到部落老照片的族人朋友們，可以與協會聯繫，協會派人前往掃描老照片，訪談照片內容。搜集部落老照片後，請專家學者協助徵選，將老照片與故事整理展示、出版。

蕭綾均說，募集老照片計畫剛開始，預計募集到今年10月，她拿出家中翻出的老照片，是50多年前公公家族成員在過年時的大合照，當時公公才30多歲，公公現87歲，照片中還有當時年僅4歲的丈夫，丈夫現在54歲。蕭綾均形容，家裡翻出這張老照片時，丈夫看到照片有他時「哇！照片居然有我！」。

蕭綾均說，老照片找尋不容易，有一些會隨著老人家凋零，老人家走了，就把老照片也一起燒了，相當可惜。

苗栗縣道卡斯文化協會募集1990年前，新港社老照片，聯絡電話：0939-858068，蕭小姐。

苗栗縣道卡斯文化協會，今年度在原住民族委員會平埔族活力計畫內容，募集老照片，寫下...
苗栗縣道卡斯文化協會，今年度在原住民族委員會平埔族活力計畫內容，募集老照片，寫下部落故事，透過老照片整理、分類與出版，讓過去長輩們的生活點滴能永久保存。
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