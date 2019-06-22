桃園原住民族歲時祭儀 阿美族祖靈祭

2019-06-22 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市原住民族文化會館，今天熱鬧舉辦原住民族歲時祭儀阿美族祖靈祭（afalong）。市長鄭文燦出席表示，桃園原住民族人口超過7萬4000人，阿美族族人約占47%，是人口數最多族群。市府已計畫在原民會館前草地，興建具原鄉特色的天幕，並在旁闢建桃園首座原住民族專屬的社會社宅。

鄭文燦表示，過去他曾參訪阿美族部落，發現族人十分遵守祖先的智慧，不會竭澤而漁，也體現循環經濟的精神。市府未來將持續提升對原住民族的照顧，落實於文化資源、居住正義，長照及就業、就學等層面，讓桃園成為原住民族朋友的最好故鄉。

阿美族祖靈祭將在部落頭目及祭司的帶領下，進行祈福儀式，祈求祖靈保佑農事豐收、族人平安順遂，並傳承珍貴的部落文化。原民局長林日龍表示，傳統上阿美族屬於泛靈信仰，以kawas為宗教信仰的核心，也是阿美族各種儀禮、祭儀的基礎。

阿美族祖靈祭，特別以阿美語、漢語同步進行，邀請所有族人及非原住民族的朋友，一同了解阿美族傳統文化；此外，今年也特別邀請原住民族社團演出，具阿美族特色的歌謠、舞蹈，希望呈現多元豐富的文化面貌。

林日龍表示，為傳承桃園各原住民族群的文化祭儀，原民局每年堅持舉辦歲時祭儀，藉此讓族人及參與民眾，能對原住民文化能有更深的認識及了解，另外也尊重族人意見，辦理籌備會的過程中，也將主導權交於族人，讓族人們在投入文化復振時，能夠串聯彼此，一同守護、傳承祭儀文化並保護傳統知識與集體記憶。